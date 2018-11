Kruk zdecydował o emisji obligacji serii AG1 o wartości nominalnej do 30 mln zł



Warszawa, 07.11.2018 (ISBnews) - Zarząd Kruka podjął uchwałę w sprawie emisji nie więcej niż 300 000 pięcioletnich obligacji serii AG1 o łącznej wartości nominalnej do 30 mln zł, podała spółka.

"Obligacje będą oferowane w trybie oferty publicznej. W ramach emisji obligacji zaoferowanych zostanie nie więcej niż 300 000 niezabezpieczonych obligacji na okaziciela w formie zdematerializowanej. Obligacje będą przedmiotem ubiegania się przez emitenta o ich wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A." - czytamy w komunikacie.

Obligacje oferowane będą po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej, która wyniesie 100 zł, natomiast łączna wartość nominalna obligacji będzie nie większa niż 30 mln zł, podano także.

"Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, jego wysokość zostanie ustalona na poziomie WIBOR dla trzymiesięcznych kredytów złotówkowych na polskim rynku międzybankowym (WIBOR 3M) powiększonego o stałą marżę w wysokości 3,5 punktu procentowego" - czytamy dalej.

Obligacje objęte są prospektem emisyjnym podstawowym V Programu Emisji Obligacji o łącznej wartości nominalnej do 500 mln zł, zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) 16 kwietnia 2018 roku.

"Spółka wykupi Obligacje serii AG1 w dniu 27 listopada 2023 r., przy czym emitent będzie miał prawo wcześniejszego wykupu części lub całości subskrybowanych obligacji na własne żądanie" - wskazano także w materiale.

Na początku października br. Kruk uplasował niezabezpieczone obligacje serii AE3 o łącznej wartości nominalnej 35 mln zł. Oprocentowanie obligacji zostało ustalone na poziomie stopy WIBOR dla 3-miesięczych depozytów międzybankowych powiększonej o 350 pkt bazowych. Kruk nie wykluczał wówczas, że w tym roku wyjdzie jeszcze z emisją na rynek dłużny.

Kruk S.A. jest największą firmą zarządzającą wierzytelnościami w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2011 r.

