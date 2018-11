Cyfrowy Polsat miał 226,1 mln zł zysku netto, 920 mln zł EBITD w III kw. 2018 r.



Warszawa, 08.11.2018 (ISBnews) - Cyfrowy Polsat odnotował 226,1 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej (wg MSSF15) w III kw. 2018 r. wobec 242,9 mln zł zysku (wg MSR18) rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 396,5 mln zł (wg MSSF15) wobec 421,9 mln zł zysku (wg MSR18) rok wcześniej. EBITDA wyniosła 920 mln zł (848,5 mln zł bez Netii) wobec 851,1 mln zł rok wcześniej.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2 735 mln zł (wg MSSF15) w III kw. 2018 r. wobec 2 390,9 mln zł (wg MSR18) rok wcześniej.



W I-III kw. 2018 r. spółka miała 762,7 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej (wg MSSF15) w porównaniu z 813,5 mln zł zysku (wg MSR18) rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 7684,1 mln zł (wg MSSF15) w porównaniu z 7249,4 mln zł (wg MSR18) rok wcześniej. EBITDA wyniosła 2 756,4 mln zł (2694,9 mln zł bez Netii) wobec 2 744,3 mln zł rok wcześniej.

"W segmencie usług świadczonych klientom indywidualnym i biznesowym na dzień 30 września 2018 roku łączna liczba usług świadczonych przez Grupę zarówno w modelu kontraktowym, jak i przedpłaconym wyniosła 16 851 153, co stanowi wzrost o 2,7% w skali roku. Należy podkreślić, że udział usług kontraktowych w ogólnej liczbie świadczonych przez nas usług systematycznie rośnie i na koniec trzeciego kwartału 2018 roku osiągnął poziom 83,4%, wobec 82,4% odnotowanych na koniec trzeciego kwartału 2017 roku. W pierwszych dziewięciu miesiącach i trzecim kwartale 2018 roku odnotowaliśmy rok do roku wzrost liczby wszystkich naszych podstawowych usług świadczonych w modelu kontraktowym, tj. płatnej telewizji, telefonii komórkowej oraz szerokopasmowego dostępu do internetu. Jednocześnie po kilku kwartałach wyraźnej presji wynikającej z wprowadzenia regulacji prawnych obligujących klientów wszystkich sieci do rejestracji przedpłaconych kart SIM, obserwujemy stabilizację liczby świadczonych przez nas usług przedpłaconych przy wysokim poziomie ARPU" - czytamy w raporcie.

Łączna liczba klientów, którym grupa świadczy usługi w modelu kontraktowym, wyniosła 5 712 151 na dzień 30 września 2018 roku, co stanowi spadek o 1,4% r/r. Na ubytek klientów kontraktowych wpływ miała przede wszystkim konsolidacja kontraktów pod jedną wspólną umową kontraktową w ramach gospodarstwa domowego, co znajduje odzwierciedlenie w rosnącym wskaźniku nasycenia RGU na jednego klienta (wzrost o 5,1% w ujęciu rocznym). Zgodnie z założeniami strategicznymi Grupa unika agresywnej polityki sprzedażowej na pojedynczych produktach, skupiając się na zwiększeniu poziomu lojalności klientów, szczególnie poprzez oferowanie szerokiego portfolio usług łączonych i budowie ARPU klienta kontraktowego, podano także.



W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2018 r. wyniósł 429,2 mln zł (wg MSSF15) wobec 430,5 mln zł zysku (wg MSR18) rok wcześniej.



Cyfrowy Polsat i Polkomtel tworzą zintegrowaną grupę medialno-telekomunikacyjną kontrolowaną przez Zygmunta Solorza-Żaka. Do telekomunikacyjnej grupy Solorza-Żaka należy także Midas. W skład grupy kapitałowej wchodzą też m.in. spółki Centernet, Mobyland i Aero2.

