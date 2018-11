Stalexport Autostrady miał 50,5 mln zł zysku netto, 66,2 mln zł EBIT w III kw.



Warszawa, 08.11.2018 (ISBnews) - Stalexport Autostrady odnotował 50,51 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2018 r. wobec 45,33 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.



Zysk operacyjny wyniósł 66,24 mln zł wobec 62,26 mln zł zysku rok wcześniej.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 94,96 mln zł w III kw. 2018 r. wobec 90,3 mln zł rok wcześniej.

"Najistotniejszy wpływ na skonsolidowany wynik finansowy grupy kapitałowej ma działalność autostradowa polegająca głównie na eksploatacji, poborze opłat za przejazd oraz realizacji inwestycji autostradowych na odcinku autostrady A4 Katowice – Kraków. [...] Skonsolidowane przychody ze sprzedaży dotyczące działalności autostradowej za III kwartał 2018 r. wyniosły 94 163 tys. zł, wzrastając o 5,2% w porównaniu do przychodów za III kwartał 2017 r. (89 502 tys. zł) oraz o 12,8% w porównaniu do przychodów za II kwartał 2018 r. (83 508 tys. zł). Wykazane odchylenie w stosunku do III kwartału 2017 r. jest w głównej mierze konsekwencją wzrostu ruchu samochodowego o 5,4%, na który złożył się 5,9% przyrost ruchu samochodów osobowych oraz 2,9% przyrost ruchu samochodów ciężarowych. Wykazane odchylenie w stosunku do II kwartału 2018 r. jest przede wszystkim rezultatem 14,1% wzrostu ruchu samochodowego, na który złożył się 16,6% przyrost ruchu samochodów osobowych oraz 1,1% przyrost ruchu samochodów ciężarowych" - czytamy w raporcie.

Koszty operacyjne związane z działalnością autostradową wyniosły 27 617 tys. zł w III kwartale 2018 r., notując 1,8% wzrost w porównaniu z III kwartałem 2017 r. (27 126 tys. zł). Taki stan rzeczy to przede wszystkim konsekwencja wzrostu kosztów amortyzacji o kwotę 1 130 tys. zł (z czego 724 tys. zł dotyczyło koncesyjnych wartości niematerialnych), jak również zmniejszenia kosztu utworzenia rezerwy na wymianę nawierzchni o kwotę 1 006 tys. zł, na którą złożyła się pozytywna różnica pomiędzy efektami zmian szacunków rezerwy w porównywanych okresach kwartalnych (221 tys. zł) oraz niższy bieżący koszt utworzenia tej rezerwy odnotowany w III kwartale 2018 r. (spadek o 785 tys. zł), podano także.



W I-III kw. 2018 r. spółka miała 141,81 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 119,38 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 255,21 mln zł w porównaniu z 240,77 mln zł rok wcześniej.



W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2018 r. wyniósł 5,02 mln zł wobec 68,24 mln zł zysku rok wcześniej.



Działalność Stalexport Autostrady i podmiotów wchodzących w skład jej grupy kapitałowej koncentruje się przede wszystkim na działalności autostradowej. Obejmuje ona eksploatację i utrzymanie odcinka autostrady A4 Katowice-Kraków.

