Światowe Forum Miejskie to prestiżowa międzynarodowa konferencja, którą organizuje agenda ONZ do spraw osiedli miejskich UN-HABITAT. W 2022 r. odbędzie się XI edycja tego największego w świecie wydarzenia, które jest poświęcone polityce miejskiej i rozwojowi miast. Jest ono organizowane co dwa lata i gromadzi ponad 20 tys. uczestników – reprezentantów rządów, regionów, miast, organizacji czy instytucji finansowych i organizacji pozarządowych.

„Nie ma co ukrywać, że dla nas, dla rządu, nie była to decyzja łatwa, już od paru miesięcy rozmawialiśmy na ten temat. W połowie lipca rząd podjął decyzję, że Polska będzie w ogóle ubiegać się o organizację tej imprezy” – powiedział minister na konferencji prasowej zorganizowanej wspólnie z prezydentem Katowic Marcinem Krupą. Jak dodał, poza Katowicami jako potencjalni organizatorzy pod uwagę brane były także Warszawa, Poznań i Łódź.

„Przedstawiliśmy te kandydatury ekspertom, którzy analizowali je pod kątem uzyskania jak najlepszych ocen wśród instytucji, które wybierają, czyli ONZ. Z tych czterech kandydatur okazało się, że najlepsze predyspozycje mają Warszawa i Katowice, to pomiędzy tymi miastami rozstrzygnął się ten ostatni bój” – wskazał minister.

Rząd wybrał Katowice uznając, że to miasto dysponuje największym w Polsce centrum kongresowo-wystawienniczym i wszystkie wydarzenia forum mogłyby odbyć się w jednym miejscu. Właśnie w Katowicach za kilka tygodni odbędzie się szczyt klimatyczny ONZ COP24. W opinii ministra, organizacja szczytu może okazać się jednym z atutów przy ubieganiu się o kolejną dużą imprezę.

Termin zgłaszania ofert na organizację Światowego Forum Miejskiego upływa 15 stycznia 2019 roku. W kwietniu 2019 roku ONZ ogłosi kto zostanie organizatorem wydarzenia. „Na pewno konkurencja będzie silna” – zaznaczył Kwieciński.

Poza bazą konferencyjną do atutów Katowic rząd zalicza wykorzystanie potencjału miasta poprzemysłowego, osiągnięcia w zakresie rewitalizacji i położenie – przy autostradzie A4 i w pobliżu Krakowa, który dysponuje drugim lotniskiem.

„Dzięki organizacji tej imprezy możemy przekazać światu taka piękną opowieść o mieście przemysłowym, ze wspaniała architekturą poprzemysłową (...) jednocześnie o mieście, które ma bardzo silne aspiracje jako ośrodek rozwoju biznesu i kultury” – wskazał minister. Podkreślił, że obok atutów, jest też pewna słabość - zbyt uboga baza noclegowa w Katowicach.

Prezydent Katowic Marcin Krupa podkreślił, że organizacja kolejnej tak dużej imprezy byłaby okazją do budowania w świecie wiedzy o tym mieście i regionie, przede wszystkim o przeobrażeniach, które się tu dokonały. „To jest coś, nad czym przez cały czas pracujemy i co przez cały czas rozwijamy” – powiedział.

„Kiedy popatrzymy na nasza historię, to rzeczywiście z tego poprzemysłowego miasta staliśmy się naprawdę bardzo nowoczesnym i +trendy+ miastem. Mówią o tym goście, którzy przyjeżdżają do Katowic i często mają wyobrażenie miasta hut i kopalń, w wyjeżdżają zachwyceni zmianami, do których tu doszło” - wskazał prezydent.

Przypomniał, że Katowice mają doświadczenie w organizacji dużych imprez, kolejne są przed tym miastem – poza grudniowym COP24, w przyszłym roku Katowice będą gospodarzem Światowej Konferencji Antydopingowej.

Ze strony rządowej koordynatorem przygotowań polskiej kandydatury do organizacji Światowego Forum Miejskiego jest Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. Pierwsze Forum odbyło się w 2002 r. w Nairobi. W 2020 roku odbędzie się 10. edycja tego wydarzenia, gospodarzem będzie Abu Zabi. W lutym 2018 roku Forum miało miejsce w Kuala Lumpur.(PAP)

autor: Krzysztof Konopka