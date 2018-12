Premier podkreślił, że wielokrotnie w ciągu ostatniego roku poruszał w rozmowach z szefową brytyjskiego rządu temat praw Polaków żyjących w Wielkiej Brytanii. Morawiecki zaznaczył, że temat ten "jest ujęty, uregulowany" w umowie o zasadach wyjścia Wielkiej Brytanii z UE, która została podpisana na szczycie unijnym pod koniec listopada.

"Też jestem wdzięczny pani premier, że w przypadku gdyby cokolwiek poszło nie tak, bo obie strony muszą szykować zawsze ten scenariusz B, jak to sobie mówimy, to w takich okolicznościach również dla Polaków, którzy mieszkają na Wyspach Brytyjskich, prawa, przywileje społeczne i wszelkie inne prawa są zagwarantowane na dotychczasowych zasadach" - mówił szef polskiego rządu.

"Można mieć pewność, co do jasności relacji w ramach porządku związanego z prawem ubezpieczeń społecznych i wszelkimi innymi regulacjami brytyjskimi w obu scenariuszach, mamy wszakże nadzieję, że będzie (obowiązywało) to porozumienie, ta umowa, która została wynegocjowana i przyjęta" - dodał.

Morawiecki w Londynie: zapraszamy wszystkich Polaków z powrotem do kraju

Powiedziałem premier Theresie May, że obecnie mamy w Polsce najniższe w historii bezrobocie; zapraszamy wszystkich Polaków z powrotem do kraju, ale szanujemy oczywiście indywidualne decyzje - powiedział premier Mateusz Morawiecki.

Morawiecki wyraził zadowolenie, że brytyjska premier zapewniła, iż Polacy na Wyspach Brytyjskich "mogą czuć się spokojnie, bezpiecznie z punktu widzenia swoich przywilejów społecznych, socjalnych, pod każdym innym względem". "Nam na tym bardzo zależało, ponieważ jest to rzeczywiście nasz obowiązek, dbałość o naszych obywateli, o ludzi którzy wyjechali z Polski" - powiedział szef polskiego rządu.

"Cieszę się, że znaleźli oni tutaj swój drugi dom. Aczkolwiek powiedziałem pani premier, że mamy najniższe w naszej historii bezrobocie. Zapraszamy wszystkich Polaków z powrotem do kraju, ale oczywiście szanujemy wszystkie indywidualne decyzje ludzi dotyczące ich drogi życiowej" - powiedział Morawiecki.

Morawiecki: Po Brexicie możliwe bezprecedensowe relacje z Wlk. Brytanią

Umowa w sprawie Brexitu umożliwia wynegocjowanie bezprecedensowych gospodarczych i politycznych z Wielką Brytanią po opuszczeniu przez nią Unii Europejskiej - powiedział w czwartek w Londynie premier Mateusz Morawiecki.

"Waga tej umowy, która została wypracowana, wynegocjowana, m. in. polega na tym, że ona stanowi o pewnych możliwościach szybkiego wynegocjowania nowych, bezprecedensowych relacji handlowych, w obszarze polityki zagranicznej, w obszarze spraw związanych z bezpieczeństwem" - powiedział Morawiecki w czwartek na wspólnej konferencji prasowej z premier Theresą May po międzyrządowych konsultacjach brytyjsko-polskich.

Według Morawieckiego umowa "daje obu stronom gwarancję, a nawet zobowiązuje je do tego", by wypracowały rozwiązania optymalne dla obu stron. "Czyli obywateli mieszkających w różnych krajach członkowskich UE i obywateli brytyjskich" - dodał premier.

"Pokazujemy, że na tym etapie to, co w sposób pragmatyczny, elastyczny, kreatywny zostało wypracowane przez Unię Europejską, zespół negocjujący i panią premier, jest najlepszym możliwym rozwiązaniem, które określa szybki harmonogram, szybką ścieżkę dojścia do wypracowania bezprecedensowych relacji gospodarczych, handlowych, inwestycyjnych, w obszarze bezpieczeństwa czy polityki zagranicznej" - podkreślił szef polskiego rządu.

May: Chcemy chronić prawa polskich obywateli także w przypadku Brexitu bez porozumienia

Premier Wielka Brytanii Theresa May zapewniła w czwartek, że jej rząd chce chronić prawa polskich obywateli, również w przypadku wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej bez porozumienia. Podkreśliła też, że Wielka Brytania i Polska są "kluczowymi sojusznikami strategicznymi".

W Londynie w czwartek odbyły się polsko-brytyjskie konsultacje międzyrządowe, którym przewodniczyli premierzy: Theresa May i Mateusz Morawiecki.

"Chcemy chronić prawa obywateli polskich w przypadku również Brexitu, wyjścia z Unii Europejskiej w postaci Brexitu, bez porozumienia. Chcemy podkreślić naszą gościnność i chęć pozostawienia Polaków w Wielkiej Brytanii. Nasze stosunki są nadal bardzo ważne, chcemy współpracować z Polską" - zadeklarowała May na konferencji prasowej.

"Chcemy podkreślać znaczenie polskiej społeczności w Wielkiej Brytanii, która osiedliła się w Wielkiej Brytanii w liczbie jednego miliona. Również bardzo wielka liczba Brytyjczyków odwiedza corocznie Polskę" - zauważyła szefowa brytyjskiego rządu.

Jak podkreśliła Wielka Brytania i Polska są "kluczowymi sojusznikami strategicznymi". Zapowiedziała kontynuację współpracy militarnej m.in. na akwenie bałtyckim. "Chcemy współpracować w zakresie systemów obrony przeciwlotniczej. Nasze agencje wywiadowcze będą również współdzieliły się informacjami w celu przeciwdziałania terroryzmowi" - podkreśliła May. Wyraziła przy tym niepokój związany z działaniami Rosji "podkopującymi bezpieczeństwo europejskie".

"Te działania, które podjęła Rosja są nie do przyjęcia. Chcemy bronić naszej demokracji poprzez doroczne konsultacje, również w kwestii działań Rosji, zacieśniając współpracę między naszymi agencjami obronnymi" - podkreśliła brytyjska premier.

Odniosła się również do wspólnych kwestii gospodarczych. Jak mówiła, Wielka Brytania zamierza zacieśnić współpracę gospodarczą. "Chcemy również stworzyć specjalny hub technologiczny dla firm brytyjskich w Polsce i odwrotnie, który będzie miał za zadanie zwiększać swoje inwestycje w Polsce" - mówiła May. Przypomniała m.in. o przyszłorocznym polsko-brytyjskim forum, na którym ten i inne tematy mają być omawiane.

May: Premier Morawiecki zapewnił, że Brytyjczycy w Polsce będą mieli zachowane prawa

Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że Brytyjczycy w Polsce będą mieli zachowane swoje prawa po Brexicie, a władze polskie będą tych praw przestrzegać - powiedziała w czwartek premier Theresa May po zakończeniu polsko-brytyjskich konsultacji międzyrządowych.

Brytyjska premier była pytana podczas wspólnej konferencji prasowej z premierem Mateuszem Morawieckim o to, jaki los spotka Brytyjczyków mieszkających na stałe na kontynencie, jeśli nie zostanie podpisane porozumienie dotyczące Brexitu.

"Jeśli chodzi o porozumienie, mam nadzieję, że zostanie ona zatwierdzona przez parlament. Negocjujemy również dalej z Unią Europejską" - powiedziała May. Dodała, że "jeśli chodzi o tych, co zgłaszają obawy co do braku takiego porozumienia, to najlepszym sposobem rozwiania tych obaw jest zawarcie takiego porozumienia".

Jak jednocześnie podkreśliła "obywatele UE w Wielkiej Brytanii będą mieli chronione swoje prawa, nawet w przypadku braku porozumienia". "Premier Morawiecki również powiedział, że Brytyjczycy w Polsce będą mieli zachowane swoje prawa i władze polskie będą tych praw przestrzegać" - zaznaczyła May.

