Rada nadzorcza Energi wyraziła zgodę na wydanie przez Elektrownię Ostrołęka Sp. z o.o. polecenia rozpoczęcia prac (NTP) związanych z budową Elektrowni Ostrołęka C dla generalnego wykonawcy, podała Energa. >>>>

Rada nadzorcza Skarbiec Holding podjęła decyzję o odwołaniu Andrzeja Sołdka z funkcji wiceprezesa Skarbiec Holding, podała spółka. Jednocześnie Ewa Radkowska-Świętoń złożyła rezygnację z funkcji prezesa Skarbiec Holding. >>>>

Rada nadzorcza OT Logistics zatwierdziła przedstawiony przez zarząd plan naprawczy Grupy, którego celem będzie zwiększenie EBITDA oraz poprawa płynności finansowej, podała spółka. Efekty finansowe planu doprowadzić mają do uzyskania rentowności skonsolidowanej EBITDA na poziomie ok. 10% w 2020 r. >>>>

Lubelski Węgiel Bogdanka zwarła aneks do umowy sprzedaży węgla energetycznego do Enei Elektrownia Połaniec – spółki zależnej Enei, podała spółka. Wartość dostaw w latach 2019-2021 wyniesie 1 475 mln zł netto. >>>>

11 bit studios zawarło z PBM Południe umowę zakupu nieruchomości (prawo użytkowania wieczystego nieruchomości i prawo własności znajdującego się na niej budynku) położonej w Warszawie przy ul. Brzeskiej 2 z przeznaczeniem na nową siedzibę, podała spółka. Spółka nabyła nieruchomość za cenę sprzedaży w wysokości 22,14 mln zł >>>>

Rada nadzorcza Seleny FM powołała Dariusza Ciesielskiego na wiceprezesa ds. sprzedaży i Bogusława Mieszczaka na członka zarządu ds. operacyjnych na okres wspólnej kadencji zarządu, podała spółka. >>>>

Miraculum złożyło do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) wniosek o dofinansowanie projektu "Wzór na konkurencję" w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 kwotą do 3 mln zł, podała spółka. Wniosek ma związek z uchwałą nr 4 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia z 17 grudnia 2018 roku w przedmiocie obniżenia kapitału zakładowego poprzez zmniejszenie wartości nominalnej akcji w celu wyrównania poniesionych strat lub przeniesienia określonych kwot do kapitału zakładowego. >>>>

Wirtualna Polska Holding zawarła umowę, w ramach której zostanie większościowym udziałowcem w Superauto24.com, agregującym oferty nowych samochodów w Internecie. Wartość zakupu ok. 51% udziałów wynosi 21,1 mln zł, podała spółka. Wirtualna Polska kontynuuje tym samym dynamiczny rozwój działalności e-commerce. >>>>

Akcjonariusze Pepeesu zdecydują o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego poprzez emisję do 100 mln warrantów subskrypcyjnych serii B i akcji serii C z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie zwołane na 15 stycznia. >>>>



Konsorcjum Ursus Bus, w skład którego wchodzi m.in. Ursus i jego spółka zależna Ursus Bus, zostało wybrane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) do realizacji zamówienia publicznego w trybie partnerstwa innowacyjnego na opracowanie i dostawę typoszeregu innowacyjnych pojazdów bezemisyjnego transportu publicznego, podał Ursus. >>>>

- KGHM Polska Miedź bierze pod uwagę emisję obligacji jako jedną z form dywersyfikacji źródeł finansowych i wydłużenia okresów finansowania, poinformowała wiceprezes ds. finansowych Katarzyna Kreczmańska-Gigol. >>>>

- KGHM Polska Miedź opracuje pięcioletnie założenia dotyczące nakładów inwestycyjnych i wyniku EBITDA w styczniu lub lutym 2019 r., poinformował prezes Marcin Chludziński. >>>>

KGHM Polska Miedź analizuje aktywa zagraniczne pod kątem podziału na kluczowe, które będą integrowane, i niekluczowe, co do których chce pozostawić sobie elastyczność działań, poinformował wiceprezes ds. aktywów zagranicznych Paweł Gruza. >>>>

KGHM Polska Miedź szacuje, że pozytywny wpływ zarządzania kapitałem obrotowym netto wyniesie do 1 mld zł w pierwszym roku realizacji zrewidowanej strategii, poinformowała wiceprezes ds. finansowych Katarzyna Kreczmańska-Gigol. >>>>

Produkcja miedzi płatnej w grupie kapitałowej KGHM Polska Miedź wyniosła 54,2 tys. ton w listopadzie 2018 r. i była o 7% wyższa niż przed rokiem, podała spółka, prezentując wstępne dane. >>>>

Sprzedaż miedzi płatnej KGHM Polska Miedź wyniosła 55,6 tys. ton w listopadzie 2018 r. i była wyższa o 8% r/r, podała spółka, przedstawiając wstępne dane. >>>>

Feerum otrzymało od Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE) ostateczne i wiążące decyzje o ubezpieczeniu należności wynikających z umów o wartości 35,6 mln euro i 13,3 mln euro z ukraińską Epicentr K LLC, w związku z czym spełniły się warunki zawieszające i umowy weszły w życie, podała spółka. >>>>

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE) stwierdził, że Orange Polska nie wypełniała obowiązków związanych z wymianą informacji pomiędzy dostawcami usług w zakresie obsługi wniosków o przeniesienie numeru w sieciach stacjonarnych, co naruszało przepisy Prawa telekomunikacyjnego. Na Orange Polska nałożono karę w wysokości 11 mln zł, podał Urząd. >>>>

Polenergia zawarła przedwstępną, warunkową umowę zbycia 50% udziałów w spółce zależnej Polenergia Bałtyk I S.A. (SPV), która prowadzi projekt budowy morskiej farmy wiatrowej na Bałtyku, podała Polenergia. Umowa przedwstępna została zawarta z Wind Power AS, spółką należącą do grupy kapitałowej Equinor, dawniej Statoil. Umowa przedwstępna została zawarta w związku z wykonaniem opcji na zakup udziałów SPV. Łączna bazowa cena sprzedaży udziałów w SPV to 33 351 813 zł. >>>>

Polenergia podjęła decyzje o odwróceniu odpisów aktualizujących wartość aktywów w segmencie energetyki wiatrowej oraz utworzeniu odpisu aktualizującego wartość aktywów w segmencie działalności deweloperskiej i wdrożeniowej oraz odpisu aktualizacyjnego wartość firmy przypisaną do segmentu energetyki konwencjonalnej, podała spółka. Łączny szacowany wpływ tych operacji na skonsolidowany wynik brutto spółki za 2018 rok wynosi 5,7 mln zł. >>>>

Podmioty kontrolowane przez Globalworth Poland Real Estate zawarły przyrzeczoną umowę nabycia od podmiotów kontrolowanych przez Rodamco Central Europe nieruchomości związanych z budynkami "Skylight" oraz "Lumen" położonymi w Warszawie, za kwotę 190 mln euro podlegającą korektom, podał Globalworth. >>>>

PGNiG Upstream Norway planuje pierwsze wykonanie odwiertu poszukiwawczego na Norweskim Szelfie Kontynentalnym w II poł. 2019 roku, podało Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG). Spółka wykonała szczegółowe zdjęcie sejsmiczne 2D, które pozwoli wytypować miejsce wykonania odwiertu na prospekcie poszukiwawczym Shrek na koncesji PL838. >>>>

Mińska Development, spółka zależna Soho Development zawarła przyrzeczoną umowę sprzedaży nieruchomości stanowiącej udział 292430/1078070 w użytkowaniu wieczystym działki 18/4 oraz we własności posadowionego na tym gruncie budynku biurowego nr 104 przy ulicy Mińskiej 25, podało Soho Development. Cena netto wynosi 9,2 mln zł. >>>>

Amica zawarła porozumienie z Fagor S. Coop. ustalające wstępne ramowe warunki transakcji nabycia praw do marki Fagor (tzw. term sheet), podała spółka. >>>>

Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) podjął uchwałę o rozwiązaniu rezerwy na potencjalne spory sądowe związane z wypłatą deputatu węglowego dla emerytów i rencistów w wysokości 653,5 mln zł, podała spółka. Pozytywny wpływ na wynik operacyjny z tego tytułu wyniesie 653,5 mln zł i będzie zaksięgowany w IV kw. br. >>>>

Kruk ma umowę kredytową na 200 mln zł z ING Bankiem Śląskim, podała spółka. >>>>

Erbud zawarł z Equal Real Estate umowę o wartości 40 mln zł netto na budowę budynku usługowo-hotelowego zamieszkania zbiorowego z biurami oraz garażem podziemnym oraz z instalacjami wewnętrznymi, podała spółka. >>>>