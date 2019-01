W uroczystości podpisania projektu ustawy przed przekazaniem go do Sejmu w Pałacu Prezydenckim uczestniczyli wraz z prezydentem m.in. minister zdrowia Łukasz Szumowski i prof. Piotr Czauderna z Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP.

"To bardzo ważny moment w historii polskiej ochrony zdrowia, ale przede wszystkim w historii czegoś, co możemy w skrócie nazwać polską walką z rakiem" – mówił prezydent podczas uroczystości.

Zaznaczył, że w 2015 r. zanotowano 160 tys. zachorowań na nowotwory złośliwe. "Z tego 100 tys. było zgonów, jest to liczba ogromna, to drugi pod względem śmiertelności rodzaj choroby" – wskazał prezydent. "Nie ma zatem żadnych wątpliwości, że naszym obowiązkiem, jako władz publicznych (...) jest stwarzanie jak najlepszych warunków do tego, aby zapobiegać chorobom nowotworowym, a jeżeli już do nich dochodzi, to jak najszybciej je diagnozować, w jak najlepszym stopniu leczyć i w efekcie doprowadzać pacjenta z powrotem do stanu zdrowia" – podkreślił. Jego zdaniem "jest to możliwe przy dobrze stworzonym systemie".

Prezydent Duda zwrócił uwagę, że "polskim pacjentom potrzebny jest nowy program o kompleksowym spojrzeniu, koordynujący tę dziedzinę ochrony zdrowia, jaką jest walka z chorobami onkologicznymi". Podkreślił, że "prowadząc aktywne działania w zakresie rozwoju profilaktyki i mądrego budowania systemu ochrony zdrowia w tym aspekcie onkologicznym, jesteśmy w stanie lepiej ochronić zdrowie Polaków i w związku z tym uratować życie wielu osobom".

Łukasz Szumowski podkreślił, że to bardzo ważna inicjatywa dla polskich pacjentów. "Polska potrzebuje planu walki z rakiem. Planu, który byłby spójny, obejmowałby wszystkie działania, które już robimy, i te, które planujemy wdrożyć w najbliższym czasie" – powiedział minister.

Plan, jak mówił, "powinien być prostym dokumentem, (…) gdzie będą konkretne zadania, mierniki, współczynniki i wskaźniki". Tak, by możliwa była ocena działań i ich efektów.

"W Polsce nie mamy jeszcze dokumentu rządowego, który mówiłby, co chcemy zrobić w najbliższych pięciu, dziesięciu latach. A wiemy, że dwa największe problemy Polaków to choroby sercowo-naczyniowe i choroby onkologiczne" – wskazał. "Musimy zrobić konkretne ruchy, konkretne rzeczy, żeby Polacy lepiej żyli, mniej chorowali, a jeżeli zachorują, by mieli szansę na opiekę w trudnym okresie choroby" – dodał.

Przekazał, że projekt ustawy obliguje go – jako szefa MZ – do stworzenia zespołu i wypracowania narodowej strategii walki z rakiem. "Jestem przekonany, że w najbliższych miesiącach będziemy bardzo intensywnie pracowali. Bardzo wiele rzeczy już robimy" – wskazał.

Piotr Czauderna poinformował, że ta "strategia będzie weryfikowana i modyfikowana w okresach pięcioletnich (...) będzie jej towarzyszył roczny harmonogram, który będzie obejmował działania i realizacja tych działań z zakresu harmonogramu rocznego będzie sprawozdawana co roku przez ministra zdrowia – tak w projekcie zapisano" – powiedział Czauderna.

Jak poinformowała Kancelaria Prezydenta w komunikacie prasowym, podpisany we wtorek dokument tworzy ramy prawne umożliwiające stworzenie, a następnie przyjęcie Narodowej Strategii Onkologicznej. To dokument o charakterze kompleksowym i długookresowym, wytyczającym kierunki rozwoju polskiej onkologii oraz obszarów ją wspierających w związku ze znaczącym wzrostem zachorowań i śmiertelności na raka w Polsce. Narodowa Strategia Onkologiczna obejmie lata 2020-2030.

Wśród celów proponowanej strategii znalazły się m.in. obniżenie zachorowalności przez edukację zdrowotną, promocję zdrowia i kształtowanie świadomości prozdrowotnej, poprawa profilaktyki, wczesnego wykrywania, diagnostyki i leczenia chorób nowotworowych, rozwój systemu opieki zdrowotnej w onkologii i zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości świadczeń opieki zdrowotnej.

Strategia ta ma być finansowana ze środków publicznych. Projekt ustawy wprowadza możliwość finansowania również z innych środków, jeżeli taki sposób zostanie przewidziany w harmonogramie wdrażania, jak podkreślono w komunikacie Kancelarii Prezydenta. Organem koordynującym działania strategii ma być minister właściwy ds. zdrowia. W celu opracowania projektu, aktualizacji i harmonogramów wdrażania powołany ma zostać Zespół ds. Narodowej Strategii Onkologicznej, którego członkowie zostaną powołani przez szefa MZ. Jak informuje Kancelaria Prezydenta, minister zdrowia zobowiązany jest do przedstawienia Radzie Ministrów efektów działań Zespołu nie później niż do 30 września 2019 r.

Projekt ustawy został opracowany w Biurze Prawa i Ustroju z inicjatywy ekspertów Narodowej Rady Rozwoju sekcja Ochrony Zdrowia pod kierunkiem prof. Czauderny i we współpracy z Ministerstwem Zdrowia oraz Polskim Towarzystwem Onkologicznym.(PAP)

Autorki: Dorota Stelmaszczyk, Danuta Starzyńska-Rosiecka, Karolina Kropiwiec, Katarzyna Lechowicz-Dyl