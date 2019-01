Reuters odnotowuje, że Kneissl otwartą pozostawiła kwestię ewentualnego zaoferowania takiej możliwości Brytyjczykom mieszkającym w Austrii.

Austria jest jednym z niewielu państw Unii Europejskiej, które generalnie zabraniają podwójnego obywatelstwa. Austriacy, którzy uzyskają obywatelstwo innego państwa, zwykle automatycznie tracą obywatelstwo austriackie, a od cudzoziemców zostających obywatelami Austrii oczekuje się, iż zrzekną się poprzedniego obywatelstwa.

Dla ok. 25 tysięcy Austriaków, którzy zamieszkali w W. Brytanii, postanowiono zrobić wyjątek - powiedziała Kneissl. Szefowa dyplomacji zamierza wnieść tę kwestię pod obrady rządu jeszcze w tym tygodniu. Zapytana, czy taki wyjątek uczyni się też dla Brytyjczyków w Austrii, Kneissl odpowiedziała: "To interesujące pytanie". W Austrii mieszka ok. 11 tys. obywateli brytyjskich.

Wyjątek od zakazu podwójnego obywatelstwa rząd Austrii chce uczynić również dla tych, którzy przeżyli Holokaust, oraz ich potomków, a także dla niemieckojęzycznych mieszkańców włoskiego Tyrolu (regionu Trydent-Górna Adyga na północy Włoch) - wskazuje agencja APA i dodaje, że Kneissl zdecydowanie wykluczyła takie rozwiązanie dla Austriaków pochodzenia tureckiego.

Kwestia tego, co się stanie w przypadku tzw. twardego brexitu, czyli wyjścia W. Brytanii z UE bez porozumienia regulującego przyszłe relacje ze Wspólnotą, w tym m.in. status obywateli każdej ze stron, znajduje się w centrum uwagi, ponieważ - jak się wydaje - w brytyjskim parlamencie może być trudno o większość dla porozumienia wynegocjowanego przez brytyjski rząd z Unią. Brytyjska premier Theresa May ostrzega, że jeśli Izba Gmin odrzuci to porozumienie, W. Brytania znajdzie się na "nieznanych wodach". Głosowanie, już raz odłożone, ponieważ rządowi groziła porażka, zaplanowano obecnie na połowę stycznia.

>>> Czytaj też: Brytyjski minister: opóźnienie brexitu nie wchodzi w grę