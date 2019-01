Asseco Poland stworzy system do ochrony granic UE za 8 mln euro



Warszawa, 09.01.2019 (ISBnews) - Asseco Poland odpisało umowę ramową z Europejską Agencją Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex) na rozwój nowej wersji systemu Opera, który służy przede wszystkim do kontroli granic, podała spółka. Jest on używany do planowania wykorzystania zasobów ludzkich oraz sprzętowych przez kraje Unii Europejskiej oraz strefy Schengen podczas wspólnych działań operacyjnych. Wartość kontraktu to blisko 8 mln euro netto. Wdrożenie zostało zaplanowane na okres 2 lat.

„Nowa wersja Opery ułatwi dostęp do danych, które obecnie są gromadzone w różnych systemach. Dzięki temu rozwiązaniu będą one znajdować się w jednym miejscu, co pozwoli uniknąć błędów podczas ich ręcznego przetwarzania i pobierania z wielu źródeł. System będzie przechowywał m.in. informacje personalne, dane o urządzeniach technicznych razem z ich specyfikacją, a także szczegóły dotyczące prowadzonych działaniach w celu kontroli granic. Pozwoli również na szybką analizę i planowanie środków finansowych" - czytamy w komunikacie.

„Przygotowanie nowej wersji systemu Opera to przykład zaawansowanego i złożonego projektu technologicznego z obszaru obronności, który będziemy realizować. Powierzenie tego zadania Asseco jest potwierdzeniem naszych kompetencji i doświadczenia we wdrożeniach rozwiązań IT dla organizacji z sektora służb mundurowych. Jednym z istotnych celów, jaki mamy osiągnąć projektując system dla Frontex jest stworzenie wygodnego w użyciu interfejsu, który zostanie udostępniony zarówno pracownikom tej organizacji, jak i innym zewnętrznym użytkownikom współpracującym z Agencją" – powiedział Zdzisław Wiater, Dyrektor Pionu Organizacji Międzynarodowych i Rozwiązań dla Sektora Bezpieczeństwa, Asseco Poland, cytowany w komunikacie.

Przy tworzeniu nowego oprogramowania będą wykorzystane technologie ICT, co zapewni sprawne przetwarzanie, gromadzenie i przesyłanie informacji w formie elektronicznej. W ramach umowy, Asseco dostarczy niezbędne oprogramowanie, wykona migrację danych z istniejącej wersji systemu oraz przeprowadzi szkolenia użytkowników, podano także.

Asseco Poland S.A. specjalizuje się w produkcji i rozwoju oprogramowania. Jest to największy software house z polskim kapitałem, ponad połowę przychodów grupy stanowią rozwiązania własne. Asseco jest szóstym największym dostawcą oprogramowania w Europie.

(ISBnews)