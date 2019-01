Najbardziej w ub. roku zdrożały płyty OSB - o blisko 28 proc. oraz materiały do budowy ścian i kominów - o 13,5 proc.

Jak zauważył Hofman, dwucyfrowe tempo wzrostu cen tych materiałów "może świadczyć o zwiększonym zainteresowaniu budową domów jednorodzinnych". "To coraz częstsza forma zamieszkania, wybierana przez polskie rodziny" - dodał prezes.

Zdaniem Hofmana w Polce nadal trwa boom budowlany. "Sytuację tę wykorzystują producenci materiałów budowalnych i mając świadomość wysokiego popytu na mieszkania, dalej podnoszą ceny swoich produktów" - powiedział prezes Rady Gospodarczej Strefy Wolnego Słowa.

"Cała sytuacja przyprawia o ból głowy deweloperów, którzy nie uwzględnili w swoich kosztorysach tak drastycznego wzrostu cen. W rezultacie często mamy do czynienia z rezygnacją przez firmy budowlane z kontraktów" - zaznaczył ekspert. Jego zdaniem "pewnym rozwiązaniem tej sytuacji jest waloryzacja kontraktów publicznych, co zostało zaakcentowane w jednym z stanowisk Rady Gospodarczej Strefy Wolnego Słowa" - przypomniał Hofman.

Ceny w całym 2018 r., w porównaniu z analogicznym okresem 2017 r., wzrosły w 19 grupach towarowych: płyty OSB zdrożały o 27,9 proc., materiały do budowy ścian i kominów o 13,5 proc., izolacje termiczne - 8,6 proc., materiały do urządzenia otoczenia domu o 5,7 proc." - informowała Grupa PSB.

W ubiegłym roku, w porównaniu do poprzedniego, farby i lakiery podrożały o 4,5 proc., cement i wapno o 4,1 proc., a izolacje wodochronne o 3,3 proc. Jak podała Grupa PSB minimalnie zdrożały też produkty do budowy dachów (2,7 proc.), stolarka (1,9 proc.) czy narzędzia (1,7 proc.).

"Spadek cen nastąpił tylko w grupie oświetlenie i elektryka - o 0,9 proc." - zaznaczono w informacji Grupy PSB.

W samym grudniu 2018 roku, w porównaniu do tego samego okresu roku 2017, najbardziej zdrożały materiały do budowy ścian i kominów - o 19,3 proc. Za płyty OSB w tym czasie płacono 13 proc. więcej.

Jak informował GUS, od stycznia do listopada 2018 r. rozpoczęto budowę 210,8 tys. mieszkań, tj. o 8,8 proc. więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Liczba mieszkań oddanych do użytkowania wzrosła w tym czasie o 2,5 proc. - do 163,8 tys. lokali. (PAP)

autor: Mariusz Polit