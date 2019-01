Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz jest operowany w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym – poinformował PAP zastępca prezydenta Gdańska ds. polityki komunalnej Piotr Grzelak.

Jak się dowiedziała nieoficjalnie PAP ze źródła związanego z Urzędem Miasta Gdańska, stan zdrowia prezydenta miasta jest bardzo poważny.

Policja zabezpiecza wszystkie dowody związane z atakiem na prezydenta Gdańska

Rzecznik komendanta głównego policji mł. insp. Mariusz Ciarka powiedział PAP, że policja zabezpiecza wszystkie dowody związane z atakiem na prezydenta Gdańska podczas 27. Finału WOŚP. Będą to m.in. nagrania uczestników i stacji telewizyjnych – powiedział Ciarka.

"Policjanci zareagowali natychmiast po zawiadomieniu, że doszło do ataku na prezydenta Gdańska. Zostali powiadomieni przez pracowników ochrony, którzy zabezpieczali wydarzenie. 27-letni sprawca został ujęty" – powiedział PAP rzecznik komendanta głównego policji mł. insp. Mariusz Ciarka.

Ciarka powiedział, że 27-latek przebywa w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych i pozostaje do dyspozycji prokuratury. Najprawdopodobniej zostanie mu przedstawiony zarzut usiłowania zabójstwa prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza.

Mężczyzna w niedzielę o godz. 20.00 podczas "Światełka do nieba" wszedł na scenę, podbiegł do Adamowicza i ugodził go nożem. Następnie wziął mikrofon i krzyczał, że siedział niewinnie w więzieniu przez Platformę Obywatelską "dlatego właśnie zginął Adamowicz". To samo miał powtarzać funkcjonariuszom policji już po zatrzymaniu.

"Na razie nic nie wskazuje na to, by atak miał związek z finałem WOŚP. Zabezpieczamy wszystkie dowody związane z tym zdarzeniem. Będą nimi m.in. zeznania świadków, filmy nagrane przez uczestników zdarzenia, a także przez stacje telewizyjne. Chcemy by prokuratura, czy następnie sąd, nie miały żadnych wątpliwości co do przebiegu tego zdarzenia” – dodał Ciarka.

Jak nieoficjalnie ustaliła PAP, 27-latek miał przy sobie legitymację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy wydawaną przedstawicielom mediów. Policja weryfikuje, jak wszedł w jej posiadanie. Zatrzymany mężczyzna był w przeszłości notowany, m.in. za rozbój w placówce bankowej i za naruszenie nietykalności cielesnej policjanta.

Prokuratura Okręgowa w Gdańsku podjęła śledztwo w sprawie ataku na Adamowicza

Prokuratura Okręgowa w Gdańsku podjęła śledztwo w sprawie ataku na Adamowicza - powiedział w niedzielę PAP rzecznik prasowa tej prokuratury Grażyna Wawryniuk. Na miejscu wspólnie z policją pracuje czterech prokuratorów.

Rzeczniczka gdańskiej prokuratury okręgowej powiedziała, że śledztwo zostało podjęte natychmiast po zdarzeniu. "Na miejscu pracuje czterech prokuratorów, są w różnych miejscach, jeden w szpitalu, gdzie operowany jest prezydent. Pracujemy bardzo intensywnie, wspólnie z funkcjonariuszami policji" - zaznaczyła Wawryniuk.

"Prokurator jest też w komendzie policji, gdzie trwają czynności ze świadkami zdarzenia. Na bieżąco monitorujemy sytuację" - zapewniła. Prokuratorzy uczestniczą też w zabezpieczaniu śladów i dowodów popełnionego przestępstwa na miejscu zdarzenia - zaznaczyła.

Nad zatrzymanym pieczę ma policja, został przewieziony na badanie krwi i zbadany na obecność alkoholu i narkotyków we krwi - wyjaśniła. Podkreśliła, że prokuratorzy "pracują bardzo intensywnie". Dodała, że z pewnością w niedzielę nie dojdzie do przesłuchania zatrzymanego 27-latka. "Najpierw trzeba zabezpieczyć materiał dowodowy" – poinformowała dodając, że przesłuchanie zatrzymanego odbędzie się najprawdopodobniej w poniedziałek.

Napastnik spędzi noc prawdopodobnie w policyjnej izbie zatrzymań - dodała.

Reakcja premiera

Atak na życie i zdrowie prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza jest godny najwyższego potępienia. Zobligowałem szefa MSWiA Joachima Brudzińskiego do przekazywania mi na bieżąco wszelkich informacji dotyczących tej sytuacji – napisał na Twitterze premier Mateusz Morawiecki.

Atak na życie i zdrowie Pawła Adamowicza jest godny najwyższego potępienia. Zobligowałem ministra @jbrudzinski do przekazywania mi na bieżąco wszelkich informacji dotyczących tej sytuacji. Myślami i modlitwą jesteśmy teraz z prezydentem Adamowiczem. — Mateusz Morawiecki (@MorawieckiM) 13 stycznia 2019

Szef MSWiA: Atak na Adamowicza to akt niewyobrażalnego barbarzyństwa

Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz był reanimowany po ataku nożownika, jego stan jest poważny – poinformował na antenie TVN 24 minister resortu spraw wewnętrznych Joachim Brudziński. Jego zdaniem był to akt niewyobrażalnego barbarzyństwa.

"Nie znajdują słów wytłumaczenia na tego typu akty, tym bardziej że finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy przez 27 lat kojarzył się z dobrem, z czymś radosnym, pozytywnym" – mówił Brudziński. Dodał, że jest to "niewytłumaczalny akt barbarzyństwa" będzie ciążył na uczestnikach tej imprezy.

Powiedział, że sprawca tego ataku został zatrzymany, a policja ma za zadanie wyjaśnić wszystkie okoliczności tego aktu. Dodał, że konsekwencje tego muszą być jak najsurowsze.

"W tej chwili pozostaje nam tylko pana prezydenta (Adamowicza) otoczyć dobrymi myślami i modlitwą, i życzyć mu, żeby powrócił do zdrowia" – powiedział Brudziński.

Prezydent Duda: Modlę się o jego powrót do zdrowia

Zwykle różnimy się z prezydentem Gdańska Pawłem Adamowiczem w poglądach, jak powinny być prowadzone sprawy publiczne i sprawy Polski, ale dziś bezwarunkowo jestem z nim i jego bliskimi. Modlę się o jego powrót do zdrowia i pełni sił – oświadczył prezydent Andrzej Duda.

Zwykle różnimy się z Panem Prezydentem Pawłem Adamowiczem w poglądach, jak powinny być prowadzone sprawy publiczne i sprawy Polski, ale dziś bezwarunkowo jestem z Nim i Jego Bliskimi, tak, jak - mam nadzieję -wszyscy nasi Rodacy. Modlę się o Jego powrót do zdrowia i pełni sił. — Andrzej Duda (@AndrzejDuda) 13 stycznia 2019

Tusk: Módlmy się wszyscy za prezydenta Adamowicza. Pawle, jesteśmy z Tobą

Pełne troski słowa płyną ze wszystkich stron do Pawła Adamowicza. Prezydent Gdańska trafił do szpitala po tym, jak został zaatakowany w niedzielę wieczorem ostrym narzędziem na scenie podczas "Światełka do nieba" WOŚP.

Donald Tusk napisał na Twitterze: "Módlmy się wszyscy za Prezydenta Adamowicza. Pawle, jesteśmy z Tobą".

"Paweł Adamowicz ranny w ataku nożownika podczas gdańskiego finału WOŚP. Jestem głęboko poruszony tą sytuacją, trzymamy kciuki za Pawła, a myślami jesteśmy z jego najbliższymi" – napisał z kolei Grzegorz Schetyna.

Kacper Płażyński‏, kontrkandydat Adamowicza w ostatnich wyborach samorządowych, nazwał atak na prezydenta Gdańska barbarzyństwem. "Liczę, że Paweł Adamowicz szybko wróci do zdrowia; życzę mu tego z całego serca" – dodał Płażyński.

Ambasador USA: Myślami jesteśmy z prezydentem Pawłem Adamowiczem i jego najbliższymi

Straszne wiadomości z Gdańska. Myślami jesteśmy z Prezydentem Pawłem Adamowiczem i jego najbliższymi - napisała na Twitterze ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce Georgette Mosbacher.