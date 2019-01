CDRL objął udziały w spółkach Sale Zabaw Fikołki i Lemon Fashion



Warszawa, 15.01.2019 (ISBnews) - CDRL objął udziały w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Sale Zabaw Fikołki, podała spółka. W osobnym komunikacie CDRL poinformował, że zawarł umowę nabycia większościowego udziału w spółce Lemon Fashion.

"W wyniku objęcia nowych udziałów [w spółce Sale Zabaw Fikołki] emitent będzie posiadał 40% udziałów i 40% głosów na zgromadzeniu wspólników spółki. W związku z objęciem udziałów emitent wniesie do spółki wkład pieniężny w kwocie 6 mln zł. Obecnie emitent od marca 2018 r. posiada pakiet 10% udziałów. Łączne zaangażowanie finansowe emitenta w spółce wyniesie 8 mln zł i zgodnie z treścią umowy inwestycyjnej zawartej z pozostałymi wspólnikami oraz prezesem zarządu spółki - panem Bertrandem Jasińskim - emitent nie planuje dalszego zwiększania tego zaangażowania" - czytamy w komunikacie.

Spółka Sale Zabaw Fikołki od roku 2015 roku rozwija działalność rozrywkową, której głównym przedmiotem jest prowadzenie sal zabaw dla dzieci w oparciu o wypracowany wewnętrzny format, podano również.

"Celem inwestycji CDRL S.A. jest zwiększenie wielkości sprzedaży przez sklepy i cornery zlokalizowane w spółce, skierowanie oferty e-commerce emitenta do klientów spółki, możliwość tworzenia wspólnych ofert dla klientów, a także wspólne negocjowanie powierzchni handlowych z wynajmującymi, a w efekcie zwiększenie atrakcyjności lokalizacji" - czytamy dalej.

W ramach realizowanej w roku 2018 współpracy spółka Sale Zabaw Fikołki prowadzi 2 sklepy Coccodrillo oraz 5 cornerów sprzedażowych Coccodrillo. Do końca 2021 roku spółka planuje zarządzać około 30 lokalizacjami. W każdej z nich w zależności od dostępnej powierzchni planowane jest prowadzenie sklepu lub corneru Coccodrillo. W planach spółki jest także wprowadzenie w 2019 roku nowego formatu rozrywkowego VR (virtual reality) oraz e-sport skierowanego do starszej młodzieży i dorosłych, wskazano także.

W osobnym komunikacie CDRL poinformował, że zawarł umowę nabycia większościowego udziału w spółce Lemon Fashion.

"W wyniku nabycia ogółu praw i obowiązków wspólnika spółki emitent będzie posiadał 68% udziału w głosach oraz w takim samym stopniu będzie uczestniczył w zyskach spółki. W tym samym dniu emitent nabył pakiet 72% udziałów spółki będącej komplementariuszem spółki. Cena nabytego udziału w spółce komandytowej wyniosła 1,35 mln USD, a pakietu udziałów komplementariusza - 3,6 tys. zł. Mniejszościowym wspólnikiem obu spółek, posiadającym 30% w głosach i w zysku, będzie pan Jan Hryniwski, założyciel spółek i twórca marek, pod którymi spółka oferuje swoje produkty, stanowiących jej kluczowe aktywa. Jednocześnie z nabyciem udziałów emitent zawarł z panem Janem Hryniwskim, jako wspólnikiem i jedynym członkiem zarządu komplementariusza, umowę regulującą zasady współpracy przy zarządzaniu tą strukturą. Zawarte umowy zawierają standardowe dla tego typu umów postanowienia" - czytamy w materiale.

Spółka działa od 2014 roku i zajmuje się projektowaniem, produkcją oraz sprzedażą odzieży dziecięcej, obuwia dziecięcego i akcesoriów dziecięcych, przede wszystkim pod markami Lemon Explore i Petit Bijou. Według wstępnych, niezbadanych wyników finansowych spółka uzyskała w 2018 r. wynik EBITDA na poziomie blisko 2,2 mln zł. Celem akwizycji jest poszerzenie oferty CDRL w segmencie odzież i obuwie oraz budowa komplementarnej oferty na rynki wschodnie pod marką Lemon Explore, a poprzez markę Petit Bijou, także wzmocnienie segmentu akcesoriów dziecięcych, w szczególności oferty modnych bransoletek, opasek, gumek i spinek, podsumowano.

CDRL jest dystrybutorem odzieży dziecięcej sprzedawanej pod marką własną Coccodrillo, która jest znana na czterech kontynentach, w tym m.in. w takich krajach, jak Chiny, Brazylia czy Arabia Saudyjska. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2014 r.

