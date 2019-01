Brand24 miał 3 096 aktywnych klientów na koniec 2018 r.



Warszawa, 15.01.2019 (ISBnews) - Brand24 miał 3 096 aktywnych klientów na koniec 2018 r., co oznacza wzrost o 900 klientów r/r, podała spółka. Na koniec 2019 r. spółka chce mieć 4 364 klientów.

"Spółka tym samym przekroczyła plany pozyskania klientów przedstawione w programie motywacyjnym na rok 2018, zakładające zakończenie roku liczbą 2 935 klientów" - czytamy w komunikacie.

W okresie od końca września 2018 r., liczba klientów zwiększyła się o 267 netto.

"To był bardzo dobry rok dla spółki. Przekroczyliśmy cel liczby klientów, jaki założyliśmy sobie w planie motywacyjnym na 2018. Wkroczyliśmy w 2019 ze zrealizowanym planem oraz zapasem klientów w odniesieniu do kolejnych założeń na ten rok. Co więcej - nie tylko liczba klientów, ale także wyniki finansowe spółki za pierwsze 3 kwartały 2018 okazały się lepsze od naszych oczekiwań, co pozwala optymistycznie patrzeć pod tym kątem na cały 2018 rok" - powiedział prezes Michał Sadowski, cytowany w komunikacie.

Podkreślił, że w strukturze pozyskanych klientów dominują już klienci zagraniczni.

"Nieustanie budujemy silną, rozpoznawalną markę Brand24, stajemy się istotnym partnerem w prowadzeniu biznesu dla coraz szerszej rzeszy naszych klientów. Zamierzamy kontynuować działania nakierowane na zwiększanie rozpoznawalności marki Brand24 oraz dalszą poprawę procesu konwersji użytkowników posiadających konta testowe na klientów. Stale pracujemy także nad tym, by minimalizować liczbę klientów, którzy zaprzestają korzystania z narzędzia z powodów innych, niż zakończenie pracy nad projektem, do którego go używali. Pokazujemy nowe możliwości wykorzystania monitoringu, dostarczamy coraz więcej jakościowych danych, pogłębiamy analitykę. Po satysfakcjonujących nas pozyskaniach w 2018 bierzemy się do pracy, aby zrealizować kolejny, ambitny cel - 4 364 klientów na koniec 2019. 3 096 klientów to naszym zdaniem bardzo dobry start roku 2019" - dodał prezes.

Brand24 jest właścicielem autorskiego narzędzia do monitoringu treści w internecie, umożliwiającego śledzenie wzmianek, budowanie relacji oraz pozyskiwanie klientów, sprzedawanego globalnie w modelu SaaS (ang. Software as a Service). Spółka ma dominującą pozycję na polskim rynku w swojej kategorii produktowej i z sukcesem komercjalizuje narzędzie na rynku globalnym. Z Brand24 korzystają zarówno duże światowe marki, jak IKEA, H&M czy Biuro Pierwszej Damy USA, ale również małe i średnie przedsiębiorstwa zainteresowanie opiniami na swój temat w internecie. Spółka jest notowana na NewConnect od stycznia 2018 r.

(ISBnews)