Po udanej próbie ciśnieniowej kotła i jego rozpaleniu w listopadzie minionego roku blok nr 5 po raz pierwszy został zsynchronizowany z Krajowym Systemem Elektroenergetycznym (KSE). Tym samym rozpoczął się proces prowadzenia ruchu regulacyjnego układów technologicznych i ich optymalizacja oraz produkcja energii elektrycznej.



"Zakończoną sukcesem synchronizację bloku nr 5 o mocy 900 MW poprzedziły wielomiesięczne prace polegające na uruchomieniu wszystkich układów technologicznych nowej jednostki. Przed oddaniem bloku do eksploatacji - do 15 czerwca 2019 roku - przeprowadzona zostanie jeszcze optymalizacja pracy bloku, próby odbiorcze, pomiary gwarancyjne oraz 30-dniowy test nieprzerwanej pracy" - czytamy w komunikacie.



Po zakończeniu realizacji inwestycji dwóch bloków energetycznych opolska elektrownia wejdzie do czołówki najnowocześniejszych elektrowni na świecie. Zwiększy się także jej rola w gwarantowaniu bezpieczeństwa energetycznego kraju, wskazano.



"Inwestycje PGE w nowoczesną energetykę węglową wzmacniają bezpieczeństwo energetyczne kraju i umożliwiają stopniową wymianę starych mocy w systemie na jednostki o niemal 1/3 bardziej efektywne. Dwa nowe bloki w Elektrowni Opole oznaczają obniżenie emisji o 2,5 miliona ton dwutlenku węgla rocznie w skali kraju" - powiedział prezes PGE Henryk Baranowski, cytowany w komunikacie.



Po przekazaniu do eksploatacji nowych jednostek Elektrownia PGE w Opolu zaspokajać będzie 8% obecnego krajowego zapotrzebowania na energię elektryczną i będzie trzecią co do wielkości polską elektrownią, po Bełchatowie z Grupy PGE i Kozienicach. Do produkcji energii wykorzystywać będzie węgiel kamienny w ilości około 4 mln ton rocznie, pochodzący z kopalń Polskiej Grupy Górniczej, podano również.



"Realizacja inwestycji odbywa się z zastosowaniem najnowszych technologii. Dzięki temu uzyskana zostanie sprawność netto w produkcji energii elektrycznej na poziomie ok. 46% - o około 10 pkt. proc. wyższej od obecnie uzyskiwanej w polskiej energetyce, a także umożliwi znaczące ograniczenie oddziaływania elektrowni na środowisko" - dodał p.o. prezesa zarządu, wiceprezes zarządu ds. inwestycji i zarządzania majątkiem PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Norbert Grudzień.



"Liczymy, że nowy blok w Elektrowni Opole zostanie oddany do eksploatacji w terminie. Ze względu na rosnące w naszym kraju zapotrzebowanie na moc i energię elektryczną, jest on niezbędny dla zapewnienia poprawnego bilansu mocy w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym" - stwierdził dyrektor departamentu zarządzania systemem w Polskich Sieciach Elektroenergetycznych Jerzy Dudzik.



Flagowe inwestycje Grupy PGE, czyli budowa dwóch bloków 900 MW w Opolu oraz 490 MW w Turowie, dzięki wykorzystaniu najnowocześniejszych technologii, przyczynią się do lepszej efektywności wykorzystania paliwa, co umożliwi zmniejszenie średniego poziomu emisyjności Grupy. Szacowana emisyjność tych instalacji będzie 25% niższa niż dotychczas działających bloków w tych elektrowniach, podano.



"Zastosowanie technologii ultra nadkrytycznej (USC) pozwala na zwiększenie produkcji energii przy mniejszym zużyciu węgla, a tym samym zapewnia większe bezpieczeństwo energetyczne i znacząco ogranicza wpływ na środowisko, spełniając najbardziej rygorystyczne normy emisji" - powiedział prezes GE Power w Polsce Sławomir Żygowski.



Konsekwentne inwestycje Grupy PGE w aktywa wytwórcze sprawiają, że ich uciążliwość dla środowiska naturalnego jest ograniczana. Wykorzystanie najlepszych dostępnych technologii umożliwia dalszą poprawę. W latach 1989-2017 elektrownie Grupy: Bełchatów, Opole, Turów i Dolna Odra zredukowały emisje: tlenków siarki (SOX) o 93%, tlenków azotu (NOX) o 59%, oraz pyłu o 99%, podkreślono w materiale.



"Inwestycja o wartości 11,6 mld zł realizowana jest przez konsorcjum w składzie: Rafako, Polimex-Mostostal, Mostostal Warszawa oraz GE Power, który jest generalnym projektantem, dostawcą kluczowych urządzeń oraz pełnomocnikiem konsorcjum. Skala opolskiej inwestycji to ogromne wyzwanie zarówno dla zamawiającego, jak i konsorcjum. To ogromne przedsięwzięcie projektowe, organizacyjne, szkoleniowe, logistyczne i budowlano-montażowe" - czytamy dalej.



Przekazanie bloku nr 5 do eksploatacji, zgodnie z harmonogramem, nastąpi do 15 czerwca 2019 roku. Zakończenie budowy bloku nr 6 nastąpi cztery miesiące później, tj. 30 września 2019 roku.



Grupa kapitałowa PGE jest liderem sektora z ok. 40-proc. udziałem w rynku wytwarzania konwencjonalnego, 30-proc. w sprzedaży dla klientów końcowych (5,2 mln odbiorców indywidualnych i biznesowych) oraz ok. 12-proc. w OZE. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.