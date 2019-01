DataWalk celuje w maksymalizację globalnej wartości sprzedaży



Warszawa, 17.01.2019 (ISBnews) - DataWalk zakłada, że dynamika pozyskiwania klientów przyspieszy wobec 2018 roku, zaś kluczowym celem jest maksymalizacja globalnej wartości sprzedaży, poinformował ISBnews prezes spółki Paweł Wieczyński.

"To jest 'odwieczne' pytanie, jak szybko chcemy być rentowni. Pamiętajmy, że rentowność sprzedaży brutto produktów naszego typu to górne kilkadziesiąt procent. Nie będziemy się tu różnić. Nadchodzi dla nas czas dynamicznych wzrostów przychodów. Pytanie, jakie sobie postawiliśmy to, czy optymalizujemy spółkę pod wartość, czy uzyskanie szybkiej rentowności netto. My stawiamy na wartość i globalną pozycję" - powiedział ISBnews Wieczyński.

DataWalk jest w trakcie oferty publicznej do 1,35 mln nowych akcji z zamiarem przejścia na rynek główny Giełdy Papierów Wartościowych (GPW) z NewConnect. Wpływy netto z emisji mają wynieść do 57,6 mln zł.

"Mamy już gotowy produkt, który sprzedaliśmy klientom i uzyskaliśmy znakomite referencje. Rentowność możemy uzyskać w zasadzie już, ale odbyłoby się to kosztem globalnego wzrostu. Nie chcemy poświęcić możliwości osiągnięcia pozycji globalnego lidera kosztem obecnej rentowności. Maksymalizacja wartości sprzedaży jest naszym kluczowym celem. Ponadto na obecnym etapie jesteśmy wyceniani po wielokrotności sprzedaży, a nie P/E, jak spółki osiągające dodatnią rentowność, co jest dla nas korzystne" - dodał szef DataWalk.

Wskazał, że dla spółki nastał teraz czas inwestowania w zespoły handlowe w USA. Spółka już zatrudnia menedżerów z doświadczeniem na rynkach międzynarodowych, zwłaszcza amerykańskim.

"Mamy już przychody, a będą one znacznie większe. Ubiegły rok rozpoczynaliśmy z jednym klientem - Wartą. W 2018 r. pozyskaliśmy Ministerstwo Finansów, kolejną spółkę z grupy, w której skład wchodzi Warta i 2 klientów w USA. Mamy od nich referencje. Strategia sprzedażowa jest taka, aby wejść do klienta i zrobić pilotaż. Dzięki temu wchodzimy na zupełnie nowy etap, bo jest oczywiste, że klient po implementacji naszego produktu widzi ogromne korzyści biznesowe. Naszym celem są segmenty nieobsługiwane przez Palantir. Jesteśmy też zapraszani do konsorcjum do dużych przetargów rządowych w USA, gdyż analityka sieci powiązań jest bardzo istotna. Po to mamy spółkę-córkę w USA z amerykańskimi menedżerami. Jednak jako spółka z UE uważamy, że rynek europejski to też dla nas szansa. Alternatywą są technologie amerykańskie. Zakładamy, że dynamika pozyskiwania klientów jeszcze przyspieszy wobec 2018 r. W lejku sprzedażowym mamy potencjalnych klientów, z którymi rozmawiamy od kilku lat " - powiedział Wieczyński.

Podkreślił także, że widzi przed DataWalk znaczące perspektywy rozwoju jako narzędzie do walki z cyberprzestępczością.

"Straty ze wszystkich przestępstw globalnie, wliczając handel narkotykami i bronią, to dzisiaj3 tryliony USD rocznie i szacuje się, że tylko wycinek tego - wartość cyberprzestępstw wzrośnie do 6 trylionów USD za 3 lata. DataWalk to kluczowe narzędzie do walki z przestępcami gospodarczymi i nadużyciami w świecie cyfrowym na zasadzie radaru" - wskazał Wieczyński.

"Nigdy nie byliśmy tak silni, jak dziś. Zbudowaliśmy technologiczną spółkę produktową w modelu z Doliny Krzemowej, jest luka rynkowa, oszczędzamy klientom miliony, przyczyniamy się do poprawy bezpieczeństwa. Mamy twarde dowody na naszą skuteczność i pokazujemy je inwestorom. Konsekwentnie realizujemy przyjętą strategię, mamy jasno sprecyzowane plany. Finansowaliśmy się dotychczas przez polski rynek. Teraz - poprzez przejście na GPW - dajemy możliwość przyłączenia się inwestorom, którzy nie mogą inwestować na NewConnect" - dodał członek zarządu Sergiusz Borysławski.

DataWalk (dawniej PiLab) zajmuje się architekturą danych informatycznych w przedsiębiorstwach. Spółka jest notowana na rynku NewConnect od 2012 r.

Sebastian Gawłowski

(ISBnews)