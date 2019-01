Wartość zamówienia to ponad 17 mln euro. 22 trolejbusy Solaris Trollino o długości 12 metrów trafią do odbiorcy do 2022 roku.

Jak poinformował w czwartek w imieniu spółki Mateusz Figaszewski, pojazdy będą wyposażone w system napędowy marki Skoda. Oprócz tradycyjnego napędu, Trollino dla Saint-Etienne będą wyposażone w baterie o pojemności ponad 40 kWh, które pozwolą na jazdę trolejbusów także poza siecią trakcyjną.

Produkowane dla klienta z Francji pojazdy zostaną wyposażone w klimatyzację, monitoring, tzw. kabinę antyagresyjną oraz innowacyjny system oświetlenia wewnętrznego, który częściowo będzie zamontowany w poręczach dla pasażerów.

Zgodnie z umową pięć pojazdów trafi do francuskiego przewoźnika jeszcze w roku 2019, kolejnych pięć w roku 2020, a pozostałe w latach 2021-2022. Dodatkowo kontrakt zakłada opcję zwiększenia zamówienia o dwa trolejbusy.

Firma Solaris zadebiutowała na francuskim rynku w 2003 roku. Od tego momentu dostarczyła do tamtejszych przewoźników ponad 500 autobusów.

Solaris Bus & Coach S.A. to czołowy w Europie producent pojazdów komunikacji miejskiej. Do tej pory firma dostarczyła do 32 państw na świecie blisko 17 tys. pojazdów. Spółka zatrudnia ponad 2300 osób w Polsce i blisko 300 pracowników w swoich zagranicznych oddziałach. (PAP)

