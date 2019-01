Lubelski Węgiel Bogdanka miał wstępnie 1,76 mld zł skonsolidowanych przychodów i 50,8 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2018 r., podała spółka. >>>>

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) podjęła decyzję w sprawie dodatkowego narzutu z tytułu wrażliwości PKO Banku Polskiego na niekorzystny scenariusz makroekonomiczny w wysokości 0,66 pkt proc., podał bank. "Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. informuje, iż 18 stycznia 2019 r. otrzymał pismo Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) w sprawie dodatkowego narzutu z tytułu wrażliwości banku na niekorzystny scenariusz makroekonomiczny w wysokości 0,66 pkt proc. Wysokość ww. narzutu, określona przez KNF w grudniu 2017 r., wynosiła 2,86 pkt proc." - czytamy w komunikacie.

PKO Bank Hipoteczny upoważnił HSBC, LBBW, PKO Bank Polski, Raiffeisen Bank International AG, SG CIB i UniCredit jako współprowadzących księgę popytu (Joint Bookrunners) w potencjalnej, benchmarkowej emisji denominowanych w euro listów zastawnych na okaziciela, zabezpieczonych kredytami mieszkaniowymi denominowanymi w złotych, podał bank >>>>

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) uznał, że Deutsche Bank Polska stosuje klauzule niedozwolone we wzorcach umów kredytów denominowanych we franku szwajcarskim lub euro i nieprecyzyjnie określa wysokość kursów walut obcych i możliwości ich zmiany i nałożył na bank 6 982 145 zł kary, podał UOKiK. >>>>

Orange Polska sprzedał spółkę zależną Orange Real Estate, zajmującą się zarządzaniem nieruchomościami, podał operator. Nabywcą jest firma General Property sp. z o.o. "Sprzedaż wynika ze strategii Orange zakładającej koncentrację na głównej działalności firmy. […] Transakcja nie wymaga zgody UOKiK. Kwota transakcji objęta jest tajemnicą handlową" - czytamy w komunikacie. Orange Real Estate Sp. z o.o. świadczy kompleksowe usługi technicznego utrzymania nieruchomości, realizacji inwestycji i remontów, bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz zarządzania i administrowania nieruchomościami. Pracuje w niej ok. 350 osób. W dniu transakcji spółka wróci do swojej historycznej nazwy OPCO Sp. z o.o.

Produkcja węgla w Jastrzębskiej Spółce Węglowej (JSW) wyniosła 3,74 mln ton w IV kw. 2018 r. wobec 3,47 mln ton rok wcześniej (i wobec 3,37 mln ton w poprzednim kwartale), podała spółka. >>>>

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) ustaliła, że w przypadku Banku Handlowego wskaźnik ST mierzący wrażliwość Banku na niekorzystny scenariusz makroekonomiczny wynosi łącznie 4,44 pkt proc., podał bank. "W wyniku dokonanych analiz w ramach testów warunków skrajnych prowadzonych przez KNF, określono, że w przypadku Banku wskaźnik ST mierzący wrażliwość Banku na niekorzystny scenariusz makroekonomiczny, definiowany jako różnica pomiędzy łącznym współczynnikiem kapitałowym (TCR) w scenariuszu referencyjnym i TCR w scenariuszu szokowym z uwzględnieniem korekt nadzorczych i po pomniejszeniu o wskaźnik bufora zabezpieczającego (w wysokości 2,5 pkt proc.) wynosi łącznie 4,44 pkt proc." - czytamy w komunikacie.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) ustaliła, że w przypadku mBanku wskaźnik ST mierzący wrażliwość banku na niekorzystny scenariusz makroekonomiczny po pomniejszeniu o wskaźnik bufora zabezpieczającego wynosi 2,55 pkt proc., podał bank. "Wrażliwość banku na niekorzystny scenariusz makroekonomiczny została określona jako różnica pomiędzy łącznym współczynnikiem kapitałowym (TCR) w scenariuszach referencyjnym i szokowym na koniec okresu prognozy (2020 r.). Do wyznaczenia wskaźnika wzięto pod uwagę wyniki testów warunków skrajnych po uwzględnieniu korekt nadzorczych. Ze względu na obowiązujące w tym roku założenie stałości bilansu, czyli brak możliwości reakcji banków na negatywnie zmieniające się otoczenie zewnętrzne, wskaźnik ST został pomniejszony o obowiązujący od stycznia br. wskaźnik bufora zabezpieczającego w wysokości 2,5 pkt proc." - czytamy w komunikacie.

Polski Bank Komórek Macierzystych (PBKM) pozyskał 21 700 próbek krwi pępowinowej lub tkanek w 2018 roku wobec 20 519 rok wcześniej, co oznacza wzrost o 5,8%, podała spółka. >>>>

Skonsolidowane przychody netto ze sprzedaży osiągnięte przez MZN Property w grudniu 2018 r. wyniosły 2 298 tys. zł, co oznacza wzrost o 16,65% r/r. >>>>

Enea przystąpiła do analizy wpływu wstępnych wyników finansowych spółki zależnej LW Bogdanka za 2018 rok, dotyczących obszaru Wydobycie, na sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Enea, podała spółka. >>>>

W wezwaniu AccorHotels na akcje Orbisu inwestorzy złożyli zapisy na ok. 15,3 mln akcji, stanowiących ok. 33,1% w kapitale zakładowym spółki, podał Accor. >>>>

Ultimate Games miał szacunkowo 4,68 mln zł przychodów i 2,07 mln zł zysku netto w 2018 r., podała spółka. Spółka liczy na znaczące zwiększenie wyników w 2019 roku, poprzez rozszerzenie portfolio wydawniczego. >>>>

Posiadacze akcji serii A i B spółki Creepy Jar deklarują, że nie są zainteresowani ich sprzedażą w krótkim terminie, poinformował prezes spółki Krzysztof Kwiatek. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych (GPW) zgodził się na wprowadzenie do obrotu na rynku New Connect pozostałych akcji serii A i B spółki. >>>>

Kernel Holding zwiększył sprzedaż zboża o 141,9% r/r do 2,86 mln ton w II kw. roku obrotowego 2018/2019, podała spółka. W okresie I-II kw. sprzedaż wzrosła o 194,9% r/r do 5,86 mln ton. >>>>



MLP Group rozpoczęło budowę pierwszego parku logistycznego w Rumunii, podała spółka. Obecnie powstaje obiekt o powierzchni 12 tys. m2, a w ramach całego etapu zostanie przygotowanych ponad 22 tys. m2 nowoczesnej powierzchni magazynowej. >>>>

Rada nadzorcza Skarbiec Holding zdecydowała o odwołaniu Ewy Radkowskiej-Świętoń z funkcji prezesa Skarbiec Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (TFI) i oddelegowaniu swojego członka - Anny Milewskiej do czasowego wykonywania czynności prezesa tej spółki na czas oznaczony do 15 marca br., podał Skarbiec. >>>>

Santander Bank Polska dołączył do platformy Bancovo, podało Bancovo. Trzeci co do wielkości bank w Polsce został trzynastym partnerem tej platformy kredytowej online. >>>>