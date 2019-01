BoomBit: Gra 'Build a Bridge!' zadebiutowała na platformie Nintendo Switch



Warszawa, 21.01.2019 (ISBnews) - Gra "Build a Bridge!" polskiego dewelopera i wydawcy gier na platformy mobilne BoomBit trafiła na konsole Nintendo Switch, podała spółka.

"'Build a Bridge!' to gra logiczna z gatunku puzzle, która została wydana na platformy iOS i Android w formule free-to-play w 2017 roku. Gracze wybierają najlepsze materiały do budowy mostu, by stworzyć możliwie najbardziej wytrzymałą konstrukcję. Cel jest jeden - pojazd, którym może być samochód osobowy, ciężarówka czy monster truck, musi bezpiecznie przejechać przez zbudowany most. "Build a Bridge!" posiada 80 poziomów trudności i jest dostępna w 15 językach, podano.

"Gra została pobrana do tej pory ponad 27 mln razy i zebrała świetne recenzje od graczy korzystających z systemów iOS i Android. Warto przy tym dodać, że wynik ten jest w 100% organiczny - osiągnęliśmy go bez wsparcia User Acquisition, czyli bez kupowania graczy. Niesłabnąca popularność 'Build a Bridge!' przekonała nas do stworzenia wersji na konsole Nintendo Switch" - powiedział prezes Marcin Olejarz, cytowany w komunikacie.

Japońska platforma zyskuje coraz większą popularność. Konsole Nintendo Switch były jednym z hitów sprzedażowych minionego roku, a według wielu ekspertów ich popularność ma rosnąć także w tym roku. Wydawanie gier na tę platformę to obecnie jeden z najbardziej popularnych trendów w światowym gamingu, wskazano również.

"'Build a Bridge!' to nasza pierwsza gra wydana na konsolę Nintendo Switch. Mamy nadzieję, że powtórzy sukces osiągnięty na platformach mobilnych" - dodał wiceprezes Hannibal Soares.

BoomBit tworzy gry mobilne na platformy iOS oraz Android. Gry wydawane są na rynku międzynarodowym w formule free-to-play. Od 2010 roku grupa wydała ponad 800 gier, które zostały ściągnięte łącznie ponad 550 mln razy.

(ISBnews)