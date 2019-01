Spółki z grupy BAH mają listy intenc. ws. umowy dealerskiej z Jaguar Land Rover



Warszawa, 22.01.2019 (ISBnews) - Spółki dilerskie Grupy BAH oraz spółka Projekt 07, która odpowiada za powstanie nowego salonu Grupy BAH w Warszawie, podpisały z Jaguar Land Rover Deutschland (importerem marki Jaguar Land Rover w regionie europejskim) - listy intencyjne zawierające deklarację kontynuowania działalności dilerskiej Jaguar i Land Rover poprzez zawarcie umowy dilerskiej i serwisowej i prowadzenie w charakterze autoryzowanego dilera sprzedaży oraz serwisu samochodów Jaguar i Land Rover od 1 sierpnia 2020 roku, podała spółka.

„Listy intencyjne nie stanowią co do zasady wiążącego zobowiązania, a wskazują intencję zawarcia umów dilerskich i serwisowych oraz wstępne warunki, jakie w celu zawarcia umów winny być spełnione, w tym m.in. wyrażenia przez ww. spółki zgody na przeprowadzenie audytu finansowego przez JLR lub wyznaczony przez niego podmiot przed zawarciem umowy dilerskiej oraz udzielenie gwarancji bankowej, akredytywy stand-by lub ubezpieczenia należności" – czytamy w komunikacie.

Intencja współpracy dotyczy Spółek już prowadzących działalność operacyjną: British Automotive Centrum (BAC), British Automotive Gdańsk (BAG), British Automotive Łódź (BAŁ), British Automotive Silesia (BAS), British Motor Club (BMC) jak również spółki Projekt 07, która odpowiada za powstanie nowego salonu Grupy BAH w Warszawie, przy ul. Puławskiej.

Jednocześnie JLR w liście intencyjnym do Projekt 07 wskazał, że list intencyjny nie będzie niósł za sobą żadnych skutków, jeżeli do dnia 1 sierpnia 2020 r. (lub innej daty ustalonej na piśmie przez strony) nie zostanie zlikwidowana niezależna sieć dilerów prowadzona przez autoryzowanego importera produktów i usług JLR w Polsce, tj. spółkę British Automotive Polska. W dniu 1 sierpnia 2020 roku wygasa umowa importerska pomiędzy BAP a Jaguar Land Rover Limited, podano także.

„Z kolei w listach intencyjnych do spółek dotychczas prowadzących działalność dealerską (BAC, BAG, BAŁ, BAS i BMC) JLR wskazał, że listy intencyjne nie będą niosły za sobą żadnych skutków, jeżeli do dnia 1 sierpnia 2020 r. (lub innej daty ustalonej na piśmie przez strony) nie wygasną dotychczasowe prawa, zobowiązania i postanowienia umowne pomiędzy spółkami a BAP" – czytamy dalej.

"W naszej ocenie informacja ta jasno wskazuje na intencje JLR dotyczące polskiego rynku. Nasze salony odpowiadające za około połowę sprzedaży aut JLR w Polsce dostają zielone światło, aby kontynuować dynamiczny rozwój w nowej rzeczywistości biznesowej. Ich mocna pozycja rynkowa sprawia, że mogą być silnym partnerem dla importera, zarówno jeśli chodzi o sprzedaż, jak i o usługi serwisowe" - powiedział prezes spółek dilerskich Grupy BAH Arkadiusz Rutkowski, cytowany w komunikacie.

Spółka podała, że podpisanie listów intencyjnych jest kolejnym elementem realizacji planu rozwoju sieci dilerskiej i strategii umacniania pozycji marek Jaguar i Land Rover na krajowym rynku, zmierzającej do intensyfikacji działań sprzedażowych i marketingowych, realizacji standardów na najwyższym poziomie oraz maksymalnego wykorzystania potencjału rynku.

British Automotive Holding to generalny importer, wyłączny przedstawiciel na Polskę oraz diler samochodów Jaguar, Land Rover i Aston Martin. W ciągu ponad 15 lat działalności na rynku motoryzacyjnym spółka sprzedała na polskim rynku ponad 14 tys. samochodów. Spółka od 2008 r. jest notowana na rynku głównym GPW.

(ISBnews)