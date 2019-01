Produkcja miedzi płatnej KGHM wyniosła 57,7 tys. ton w XII, wzrost o 19% r: r



Warszawa, 22.01.2019 (ISBnews) - Produkcja miedzi płatnej w grupie kapitałowej KGHM Polska Miedź wyniosła 57,7 tys. ton w grudniu 2018 r. i była o 19% wyższa niż przed rokiem, podała spółka, prezentując wstępne dane.

"Wzrost dotyczy KGHM Polska Miedź S.A. (przede wszystkim w zakresie produkcji z wsadów własnych) oraz KGHM International (wzrost we wszystkich kopalniach z wyjątkiem Sudbury, gdzie zanotowano niższą zawartość Cu w eksploatowanej rudzie oraz niższy uzysk w stosunku do grudnia 2017 r.). Produkcja miedzi w Sierra Gorda została zrealizowana na takim samym poziomie jak w grudniu 2017 r." - czytamy w komunikacie.

Produkcja srebra wyniosła 122,1 t, co oznacza stabilny poziom r/r, podano także.

"Produkcja TPM wyniosła 14 tys. troz. Spadek o blisko 25% w relacji do grudnia 2017 r. jest skutkiem niższej produkcji w KGHM Polska Miedź S.A." - czytamy dalej.

Produkcja molibdenu wyniosła 1,3 mln funtów i kształtowała się nieznacznie powyżej poziomu ubiegłorocznego.

"W okresie od stycznia do grudnia 2018 r. produkcja oraz sprzedaż miedzi i srebra Grupy KGHM nie odbiegała istotnie od wielkości założonej w budżecie. Niższa realizacja planu dotyczyła produkcji i sprzedaży metali szlachetnych (głównie w Sudbury) oraz produkcji molibdenu (niższy przerób i zawartość molibdenu w rudzie eksploatowanej w kopalni Sierra Gorda), przy wolumenie sprzedaży tego metalu na poziomie przewyższającym wielkość założoną w budżecie" - podsumowano w komunikacie.

KGHM Polska Miedź posiada szerokie portfolio projektów eksploracyjnych, rozwojowych i produkcyjnych w Polsce, Niemczech, Kanadzie, Chile i USA. Jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1997 r.

(ISBnews)