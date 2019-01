"Komisja podjęła dziś decyzję o skierowaniu do Polski wezwania do usunięcia uchybienia w celu zmiany przepisów dotyczących podatku VAT, które zobowiązują wykonawców usług odprawy celnej towarów akcyzowych (np. paliwa) do płacenia podatku VAT nie tylko od świadczonych przez siebie usług, ale także od kwoty akcyzy i opłaty paliwowej nałożonej na paliwo" - głosi komunikat KE.

Jak zaznacza, dzieje się tak mimo faktu, że usługodawcy nie dokonują wewnątrzunijnych zakupów paliwa w rozumieniu obecnych unijnych zasad dotyczących VAT. "Może to także prowadzić do podwójnego opodatkowania, gdyż również klienci tych usługodawców są zobowiązani do płacenia VAT za wewnątrzunijne nabycie tego paliwa" - wskazała KE.

Jeżeli w ciągu dwóch miesięcy Polska nie podejmie działań, Komisja może rozpocząć kolejny etap procedury naruszeniowej - skierować do władz polskich uzasadnioną opinię w tej sprawie. Na końcu tej procedury KE może też skierować sprawę do Trybunału Sprawiedliwości UE.

W czwartek w Brukseli KE przedstawiła pakiet decyzji dotyczących procedur o naruszenie prawa unijnego w krajach członkowskich. Kilka z nich dotyczy Polski.

