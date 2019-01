Poniżej komentarz rynkowy BM Reflex:



- Po raz pierwszy od trzech miesięcy ceny benzyny i oleju napędowego na stacjach paliw wzrosły.



- Skala podwyżek w zależności od stacji sięgała od 2-3 gr/l do ponad 10 gr/l.



- Średnio w skali kraju za bezołowiową 95 i olej napędowy płacimy o 3-4 gr/l więcej niż przed tygodniem, natomiast ceny autogazu spadły w ciągu tygodnia o 3 gr/l.



Średnie detaliczne ceny paliw na dzień 24-01-2019 ukształtowały się na następującym poziomie: benzyna bezołowiowa 95 - 4,79 zł/l (+4 gr/l), benzyna bezołowiowa 98 - 5,12 zł/l (+2 gr/l), olej napędowy - 5,04 zł/l (+3 gr/l), autogaz - 2,25 zł/l (-3 gr/l).



Informacje dla kierowców na najbliższe dni nie są najlepsze. Wzrost cen paliw na rynku hurtowym obserwowany od początku stycznia zaczyna przekładać się na ceny detaliczne. I mimo, że jeszcze na części stacji w tym tygodniu ceny spadały, to jednak przeważająca część z nich wprowadziła już korekty cen w górę. Stąd średnia podwyżka w skali tygodnia nie jest jeszcze zbyt wysoka. Analiza cen ropy naftowej i cen hurtowych sugeruje kontynuację podwyżek cen na stacjach w kolejnym tygodniu o kilka groszy na litrze.



W porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego za paliwa na stacjach płacimy odpowiednio więcej: za benzynę bezołowiową 95 o 9 gr/l, benzynę bezołowiową 98 o 12 gr/l, diesla -43 gr/l i za LPG - 13 gr/l. Te różnice mogą wzrosnąć, jeśli w następnych tygodniach na stacje nie powrócą obniżki.



Aktualny poziom cen paliw w krajowych rafineriach:



Poziom hurtowych cen paliw (netto) na dzień 25-01-2019 w Orlenie: Eurosuper 95 - 3518 PLN/1000l (wzrost o 1 PLN/1000l w porównaniu do cen z 18-01-2019), Superplus 98 - 3777 PLN/1000l (wzrost o 21 PLN/1000l), olej napędowy 3898 PLN/1000 l (wzrost o 19 PLN/1000l), olej napędowy grzewczy 2525 PLN/1000 l (wzrost o 20 PLN/1000l).



Poziom hurtowych cen paliw (netto) na dzień 25-01-2019 w Lotosie: Eurosuper 95 - 3519 PLN/1000l (wzrost o 3 PLN/1000l w porównaniu do cen z 18-01-2019), Superplus 98 - 3777 PLN/1000l (wzrost o 20 PLN/1000l), olej napędowy 3898 PLN/1000 l (wzrost o 19 PLN/1000), olej napędowy do celów opałowych 2523 PLN/1000 l (wzrost o 18 PLN/1000l).



Ceny ropy naftowej Brent po raz pierwszy od połowy grudnia kończą tydzień spadkami. Notowania marcowej serii kontraktów na ropę Brent spadły z poziomu 63 USD/bbl w rejon 60 USD/bbl. Obecnie rynek utknął w rejonie 61 USD/bbl. Z jednej strony mamy wzrost ryzyka geopolitycznego związanego z sytuacją Wenezueli i obowiązujące od stycznia cięcia produkcji przez kraje OPEC+, z drugiej niepewność co do tempa wzrostu światowej gospodarki a co za tym idzie konsumpcji paliw.



Sygnały ze strony MFW na temat ryzyka dalszego pogorszenia światowej koniunktury wpływają oczywiście negatywnie na ceny ropy naftowej. MFW zrewidował w dół do 3,5% prognozy wzrostu światowej gospodarki głownie ze względu na większe od oczekiwań spowolnienie gospodarki Chin. Kolejną instytucją, która dostrzega rosnące ryzyko negatywnych zmian w gospodarce jest Europejski Bank Centralny.



Problem w tym, że jeśli tempo światowego wzrostu gospodarczego będzie dalej słabło wówczas okaże się, że skala redukcji wydobycia przez OPEC+ będzie niewystarczająca aby przy obecnym wzroście produkcji ropy w krajach poza OPEC powstrzymać ponowny wzrost światowych zapasów ropy naftowej.



Tymczasem administracja USA, czeka na rozwój wydarzeń w Wenezueli i od tego uzależnia nałożenie na ten kraj sankcji. Wszystkie opcje są na stole i nie można wykluczyć nawet całkowitego wstrzymania przez USA zakupów ropy wenezuelskiej. Mimo gwałtownego spadku eksportu ropy Wenezuelskiej, do USA nadal trafia ponad 0,5 mln bbl/d, co obecnie stanowi blisko 35% całkowitego eksportu wenezuelskiej ropy naftowej.



Na rynku amerykańskim zapasy ropy naftowej dalej rosną. W ubiegłym tygodniu zwiększyły się o 8 mln bbl do 445 mln bbl. Amerykańska EIA spodziewa się zmniejszenia w lutym tempa wzrostu produkcji ropy z łupków. Według najnowszych szacunków wydobycia ma wzrosnąć 62 tys. bbl/d do 8,179 mln bbl/d.