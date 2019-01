Jest to w dużej mierze realizacja decyzji podjętych na szczytach NATO w Newport w 2014 r. i w Warszawie w 2016 r., gdzie zadecydowano o wzmocnieniu wschodniej flanki Paktu. To odpowiedź na agresję Rosji na Ukrainę i nielegalną aneksję Krymu. W związku z tym wysłano sojusznicze batalionowe grupy bojowe na państw bałtyckich i Polski, wzmocniono również obecność w Rumunii, by – po aneksji Krymu – Morze Czarne nie stało się „wewnętrznym akwenem Rosji”.

Dodatkowo w 2014 r. Stany Zjednoczone już na własną rękę postanowiły wysłać do Europy ok. 6 tys. żołnierzy w ramach operacji Atlantic Resolve. Ci żołnierze biorą udział w różnych ćwiczeniach na terenie kilku państw (Estonia, Łotwa, Litwa, Polska, Węgry, Bułgaria, Rumunia).

Już wcześniej Amerykanie zaczęli budować bazy systemu przeciwrakietowego Aegis Ashore w rumuńskim Deveselu i polskim Redzikowie.

Na infografice zaznaczyliśmy ważniejsze miejsca, w których stacjonują żołnierze USA i Sojuszu, oraz to, jak mogłoby wyglądać wzmocnienie amerykańskiej obecności militarnej w najbliższych miesiącach.

