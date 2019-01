Asseco SEE ma umowę nabycia udziałów w spółce Necomplus za 7,67 mln euro



Warszawa, 30.01.2019 (ISBnews) - Asseco South Eastern Europe zawarło umowę nabycia 67,66% udziałów w kapitale zakładowym hiszpańskiej spółki Necomplus S.L. za łączną kwotę 32 888 506,5 zł, co stanowi równowartość kwoty 7 669 000 euro, podała spółka. Celem akwizycji jest budowa biznesu usług płatniczych w ramach docelowej struktury organizacyjnej o nazwie Payten.

"Płatność za udziały nastąpi w trzech ratach: I rata w wysokości 23 020 668 zł - w ciągu 3 dni od dnia zawarcia transakcji, II rata w wysokości 4 936 063,5 zł - do pierwszej rocznicy dnia zawarcia transakcji i III rata w wysokości 4 931 775 zł - do drugiej rocznicy zawarcia transakcji. Nabycie udziałów jest finansowane ze środków własnych z opcją częściowego refinansowania kredytem bankowym w przyszłości. ASEE jednocześnie podpisała umowę z udziałowcami Necomplus, opierając się na dotychczasowej umowie zawartej przez sprzedającego, której elementem jest m.in. opcja put zastrzeżona dla mniejszościowych udziałowców" - czytamy w komunikacie.

Necomplus prowadzi działalność w Hiszpanii, Portugalii, Peru, Kolumbii, Andorze i Dominikanie. Głównym obszarem działalności jest instalacja i serwis terminali płatniczych (POS) oraz usługi BPO/call center. Necomplus należy do grupy kapitałowej Asseco Poland od 2010 roku. Sprzedającym jest Asseco Western Europe w 100% zależna od Asseco Poland, podano również.

Według wstępnych danych otrzymanych od spółki Necomplus skonsolidowane przychody ze sprzedaży Necomplus w roku 2018 wyniosły 24,6 mln euro, skonsolidowana wartość EBIDTA wyniosła 1,9 mln euro, a skonsolidowany zysk operacyjny (EBIT) wyniósł 1,3 mln euro.

Necomplus na dzień dzisiejszy posiada zobowiązanie w wysokości 2 180 000 euro wobec Asseco Western Europe, które zgodnie z umową pożyczki zostanie spłacone do czerwca 2021 r. Poza powyższym Necomplus nie posiada istotnych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

23 stycznia spółka informowała, że rada nadzorcza Asseco South Eastern Europe wyraziła zgodę na nabycie 67,66% udziałów w spółce Necomplus S.L. w Alicante za 7 669 000 euro.

Asseco South Eastern Europe S.A. zajmuje się działalnością holdingową, polegającą przede wszystkim na zarządzaniu liniami biznesowymi, których działalność koncentruje się w aktualnie należących do Grupy ASEE spółkach z sektora IT z regionu Europy Południowo-Wschodniej i Turcji, a także na inwestowaniu w nowe spółki w tym regionie. ASEE S.A. prowadzi również działalność operacyjną w zakresie sprzedaży usług i oprogramowania wspierającego kanały komunikacji z klientami i procesy biznesowe (contact center), a także rozwiązań uwierzytelniających. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.

(ISBnews)