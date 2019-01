Gobarto przyjęło strategię na lata 2019-2024



Warszawa, 30.01.2019 (ISBnews) - Gobarto przyjęło strategię działania grupy kapitałowej na lata 2019-2024, podała spółka. W nowo przyjętej strategii założono m.in. umocnienie się na pozycji jednego z liderów produkcji mięsa czerwonego w Polsce oraz maksymalne zbilansowanie pomiędzy poszczególnymi segmentami działalności, co przyczyni się do wzrostu efektywności i pozyskania przewagi konkurencyjnej.

"Strategia działania grupy kapitałowej emitenta na lata 2019-2024 zakłada:

W segmencie zwierzęcym:

- rozwój produkcji tucznika w ramach programu Gobarto 500, opartego o partnerską, długoletnią współpracę emitenta z rolnikami na korzystnych, opłacalnych ekonomicznie dla obu stron warunkach;

- inwestycje w nowe fermy zarodowe zapewniające zaopatrzenie dla powstających w ramach programu Gobarto 500 ferm tuczowych; nieodłącznym elementem rozwoju segmentu zwierzęcego będzie budowa biogazowni;

W segmencie produkcyjnym:

- inwestycje w zakład ubojowy celem zwiększenia efektywności kosztowej i optymalizacji produkcji;

- stałe rozszerzanie portfolio rynków eksportowych zapewniające utrzymanie wysokiego poziomu przychodów eksportowych w strukturze przychodów grupy kapitałowej emitenta.

W segmencie przetwórczym:

- integrację oraz optymalizację segmentu przetwórstwa w celu wypracowania docelowego modelu jego funkcjonowania w grupie kapitałowej emitenta;

- umocnienie pozycji rynkowej wchodzących w skład grupy kapitałowej emitenta Zakładów Mięsnych Silesia S.A. w grupie liderów krajowego przetwórstwa mięsnego poprzez wzrost produkcji i organiczny rozwój sprzedaży przetworów z mięsa.

W segmencie dystrybucyjnym:

- sukcesywne zwiększanie wolumenu sprzedaży w oparciu o posiadane aktywa oraz ewentualne akwizycje.

W pozostałych obszarach:

- aktywną komercjalizację posiadanych aktywów nieruchomościowych poprzez ich sprzedaż, wynajem, a także poprzez partnerstwa strategiczne z podmiotami branżowymi" - czytamy w komunikacie.

Gobarto (dawniej Polski Koncern Mięsny Duda) to największa w Polsce firma zajmująca się ubojem i rozbiorem mięsa czerwonego. Spółka jest notowana na GPW od 2002 r. Należy do grupy kapitałowej Cedrob.

(ISBnews)