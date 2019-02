BOŚ Bank udzielił finansowania ZBR w Redzie na zakup zjeżdżalni SlideWheel



Warszawa, 01.02.2019 (ISBnews) - Bank Ochrony Środowiska (BOŚ Bank) udzielił spółce Zespół Basenów Rekreacyjnych w Redzie kredytu inwestycyjnego przeznaczonego na finansowanie zakupu jedynej w Europie i drugiej na świecie zjeżdżalni SlideWheel ze specjalnym systemem obrotowym. Wysokość udzielonego spółce kredytu to 15,5 mln zł, podał bank.

"SlideWheel to unikalne połączenie diabelskiego młyna ze zjeżdżalnią wodną. Przyszli użytkownicy, siedząc na wygodnych czteroosobowych pontonach będą mogli cieszyć się wysokimi przeciążeniami, wahadłowymi ruchami, obrotami i kołyskami. Zjeżdżalnia ma aż 27 metrów wysokości, czyli prawie dwa razy tyle co budynek Aquaparku, którego budowa została również sfinansowania przez Bank Ochrony Środowiska S.A. w 2016 roku. Długość rury zjeżdżani to 140 metrów, ale dzięki dynamicznym ruchom, zjazd będzie wydawał się dwa razy dłuższy. Maksymalną prędkość, jaką będzie można na niej osiągnąć to 40 km/h" - czytamy w komunikacie.

Dodatkowo, BOŚ Bank udzielił spółce pożyczki hipotecznej w kwocie 113,3 mln zł, która m.in. zostanie przeznaczona na dofinansowanie działalności inwestycyjnej spółki.

Bank podkreślił, że wsparcie dla rozbudowy inwestycji, jaką jest Zespół Basenów Rekreacyjnych w Redzie, jest doskonałym przykładem jego udziału w finansowaniu przedsiębiorstw, dla których ochrona środowiska musi korelować z celami biznesowymi.

Warto przypomnieć, że istotą budowy Aquacentrum była m.in. maksymalizacja zysków energetycznych i organicznie strat ciepła, co przyczyniło się w konsekwencji do redukcji kosztów eksploatacji całego obiektu o co najmniej 80% w stosunku do budynku wykonanego w standardowej technologii, podkreślono.

"Aby utrzymać wodę basenową wolną od bakterii i innych zanieczyszczeń w większości istniejących instalacji basenowych stosuje się chlor w postaci gazowej lub ciekłego roztworu. W Aquacentrum chlor jest produkowany na miejscu z soli za pomocą elektrolizera membranowego. Elektroliza stanowi ekologiczną, a pod względem technicznym perfekcyjną, alternatywę dla tradycyjnie stosowanego podchlorynu sodu lub innych substancji dezynfekujących. Dzięki procesowi elektrolizy chlor wytwarza się z chlorku sodu, który jest całkowicie nieszkodliwy" - podsumowano w komunikacie.

Akcje Banku Ochrony Środowiska od 1997 roku są notowane na rynku podstawowym GPW. W skład grupy wchodzi również Dom Maklerski BOŚ S.A.

(ISBnews)