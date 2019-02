Eksperci lekarskiego związku zawodowego Anaao Assomed zwrócili uwagę na to, że do 2023 roku z włoskiej służby zdrowia odejdzie głównie z powodu wieku 70 tysięcy lekarzy. Będzie to wynikiem między innymi zmian w systemie emerytalnym, umożliwiających wcześniejsze przejście na emeryturę w wieku 62 lat.

Ponadto odnotowano, że exodus do pracy za granicę przynosi straty ekonomiczne, gdyż wykształcenie jednego lekarza kosztuje państwo 150 tysięcy euro.

Najczęściej wyjeżdżają lekarze w wieku od 28 do 39 lat. Połowa trafia do Wielkiej Brytanii, a jedna trzecia do Szwajcarii.

Pracę za granicą wybierają przede wszystkim ortopedzi, pediatrzy, ginekolodzy i anestezjolodzy.

Od lat, jak się zauważa, we Włoszech spada liczba lekarzy. Jednocześnie ci, którzy zostają w kraju, mają coraz więcej kłopotów ze znalezieniem dobrze płatnej pracy.

„Włochy wkładają wiele wysiłku w wykształcenie znakomitych pracowników służby zdrowia, wydając na ten cel olbrzymie sumy pieniędzy, a potem dają ten majątek w prezencie innym” - powiedział ekspert Massimo Tortorella, który analizuje sytuację włoskich lekarzy w Zjednoczonym Królestwie. Zaznaczył, że ci, którzy byli źle opłacani w swoim kraju, robią kariery w Londynie.

>>> Czytaj też: Włochy wpadły w recesję. PKB spadł drugi kwartał z rzędu