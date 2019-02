W styczniu wskaźnik IHS Markit dla sektora budowlanego spadł do poziomu 50,6 z 52,8 w grudniu. Jest to znacznie poniżej oczekiwań ekonomistów, którzy spodziewali się odczytu na poziomie 52,5. Oznacza to, branża budowlana na Wyspach jest już na granicy stagnacji. Wskazania indeksu IHS Markit poniżej 50 pkt oznaczają, że branża się kurczy.

Na niecałe dwa miesiące przed opuszczeniem Unii Europejskiej przez Wielką Brytanię niepewność co do warunków rozwodu jest głównym powodem wstrzymywania inwestycji i utraty zaufania. Wśród respondentów brexit był najczęściej cytowanym problemem, powiedział Markit. Klienci do wydatków podchodzili na zasadzie "poczekamy, zobaczymy", co prowadzi do mniejszego popytu. Wzrost zatrudnienia w branży budowlanej spadł do najniższego poziomu od 2,5 roku, a wzrost nowych inwestycji był najniższy od ośmiu miesięcy.

W oddzielnym raporcie opublikowanym w zeszłym tygodniu Markit powiedział, że wskaźnik produkcji spadł do trzymiesięcznego minimum, a firmy gromadzą zapasy w rekordowym tempie.

>>> Czytaj też: "Guardian": Koncern Johnson & Johnson gromadzi zapasy leków w związku z brexitem