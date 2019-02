Łon z RPP: Dobrze byłoby utrzymać stopy bez zmian do końca kadencji Rady



Warszawa, 06.02.2019 (ISBnews) - Dobrze byłoby utrzymać stopy procentowe na obecnych poziomach do końca obecnej kadencji Rady Polityki Pieniężnej (RPP) (tj. co najmniej do początku 2022 r.), uważa członek RPP Eryk Łon.

"Stabilna polityka pieniężna prowadzona przez nasz bank jest naszym wielkim atutem. Stopy są na bardzo niskim poziomie już przez dłuższy czas. Gdyby się udało do końca kadencji tej Rady utrzymać stopy na tym poziomie, uważam, że jest to bardzo ważne, bo wspiera to sferę realną i stabilizuje procesy inflacyjne" - powiedział Łon na konferencji prasowej po posiedzeniu RPP.

RPP utrzymała stopy procentowe bez zmian, co oznacza, że główna stopa referencyjna wynosi nadal 1,5%. Rada w komunikacie podkreśliła, że w najbliższych miesiącach roczne tempo wzrostu cen przyspieszy, jednak "wyraźnie" mniej niż oczekiwano w listopadowej projekcji banku centralnego.

(ISBnews)