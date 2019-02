PGNiG i Startup Hub Poland rekrutują zagraniczne startupy do Poland Prize



Warszawa, 11.02.2019 (ISBnews) - Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) oraz Startup Hub Poland podjęły współpracę w celu transferu nad Wisłę innowacyjnych pomysłów biznesowych na wczesnym etapie rozwoju, podało PGNiG. Powstałe w ten sposób startupy technologiczne otrzymają granty od Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Obecna runda rekrutacyjna kończy się 28 lutego. Najlepsze zagraniczne projekty otrzymają wsparcie finansowe w wysokości do 50 tys. euro (non-equity grant) z środków publicznych.

"W ramach rządowego programu Poland Prize do końca 2019 roku Fundacja Startup Hub Poland chce zbudować 24 zespoły startupowe, które pracować będą w Polsce nad projektami z obszaru energetyki oraz nowoczesnych technologii informatycznych i komunikacyjnych (ICT). Wsparcie fundacji, partnera rządowego i PGNiG pozwoli młodym przedsiębiorcom zdobyć wiedzę oraz narzędzia niezbędne do rozwinięcia działalności w naszym kraju" - czytamy w komunikacie.

Fundacja Startup Hub Poland odpowiada za rekrutację startupów i koordynację programu akceleracyjnego. Fundacja jest jedną z sześciu organizacji wybranych przez PARP, która może rozdysponować grant o wartości prawie 5 mln zł. W ramach Poland Prize Startup Hub przyciąga zespoły naukowców testujące rozwiązania z zakresu energetyki i ICT, które nie zostały jeszcze skomercjalizowane, a także istniejące startupy, które realizują już innowacyjne projekty za granicą, ale chciałyby je rozwijać także u nas. PGNiG jest strategicznym partnerem projektu, podano.

"Angażując się we współpracę z tak uznanym w środowisku startupowym partnerem, jak Startup Hub Poland przy projekcie Poland Prize, chcemy znaleźć efektywne rozwiązania odpowiadające na wyzwania technologiczne grupy kapitałowej PGNiG. To kolejny obszar, w którym otwieramy się na bliską współpracę ze startupami - po uruchomieniu własnego inkubatora InnVento oraz zaangażowaniu w program akceleracyjny w ramach rządowego programu ScaleUp. Nasze dotychczasowe doświadczenia oraz możliwości, jakie daje InnVento, chcielibyśmy zresztą wykorzystać przy działaniach związanych z realizacją Poland Prize. Mam tu na myśli ofertę wsparcia ze strony naszych ekspertów, dostęp do części infrastruktury w celach pilotażowych czy korzystanie z przestrzeni naszego centrum startupowego" - powiedział wiceprezes PGNiG ds. rozwoju Łukasz Kroplewski, cytowany w komunikacie.

Najlepsze zagraniczne projekty otrzymają wsparcie finansowe w wysokości do 50 tys. euro (non-equity grant) z środków publicznych. Na etapie akceleracji startupy zakwalifikowane do Poland Prize zyskają możliwość współpracy z partnerami korporacyjnymi. Wybrane będą mogły przeprowadzić pilotażowe wdrożenia w spółkach z grupy kapitałowej PGNiG, pozyskać finansowanie typu Venture Capital lub skorzystać z oferty grantowej na badania i rozwój technologii w Polsce, wskazano także.

"W pierwszym naborze projektów przeanalizowaliśmy kilkaset projektów. Z ponad 400 zgłoszeń z 63 krajów wybraliśmy 8 najlepszych. Dzięki wsparciu dużego przemysłu pobyt autorów tych innowacyjnych projektów w Polsce pozwoli im od początku włączyć się w pracę nad wyzwaniami technologicznymi w obszarze energetyki i ICT, które zidentyfikował partner programu akceleracyjnego - PGNiG. Fundacja Startup Hub Poland już od siedmiu lat buduje wizerunek Polski jako kraju otwartego na innowacyjne rozwiązania technologiczne. I to dzięki naszemu międzynarodowemu zespołowi, zaangażowaniu liderów środowiska VC czy parterów przemysłowych startup np. z Estonii wybiera właśnie Polskę, a nie Niemcy, Francję czy Holandię na kolejny etap swojego biznesowego rozwoju" - dodał prezes Startup Hub Poland Maciej Sadowski.

W ramach projektu Startup Hub: Poland Prize zostaną przeprowadzone 3 rundy akceleracyjne. Do każdej z nich zostanie wybranych 8 startupów, które zostaną zaproszone do Polski na około 5-miesięczną akcelerację. W ramach programu zespoły otrzymają nie tylko wsparcie finansowe, ale też opiekę wykwalifikowanych mentorów, zaproszenie do udziału w warsztatach z profesjonalistami i możliwość korzystania z przestrzeni biurowej w Business Link Astoria, podsumowano.

PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych, a także zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i za granicą oraz świadczeniem usług geologicznych, geofizycznych i poszukiwawczych w Polsce i za granicą.

(ISBnews)