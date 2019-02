WIG20 na zamknięciu wzrósł o 0,01 proc. do 2.354,28 pkt., mWIG40 spadł o 0,65 proc. do 4.134,15 pkt., sWIG80 wzrósł o 0,59 proc. do 11.525,88 pkt., natomiast WIG stracił 0,10 proc. i wyniósł 60.221,65 pkt.

Obroty na GPW wyniosły 763 mln zł, w tym na spółkach z WIG20 blisko 511 mln zł.

Liderem obrotów w poniedziałek był KGHM (70 mln zł).

Trzecie miejsce pod tym względem zajął Getin Holding (63,5 mln zł), a na ósmym znalazł się Idea Bank (40 mln zł). Obie spółki zanotowały silne spadki, o odpowiednio: 18,8 proc. i 27,5 proc. Getin Noble Bank spadł na koniec sesji o 8,5 proc., choć w ciągu dnia rósł o 33,8 proc. Obroty na GNB przekroczyły 16 mln zł.

Akcje spółek powiązanych z Leszkiem Czarneckim notowały w tym roku silne wzrosty. Od 17 stycznia, kiedy ogłoszony został plan połączenia Idea Banku i GNB, do piątkowego zamknięcia kursy tych spółek poszły w górę o odpowiednio 150 proc. i 100 proc. Getin Holding w tym czasie zyskał blisko 250 proc.

Wśród blue chipów w poniedziałek najmocniej wzrósł CD Projekt (o 3 proc.), zaś spadkom przewodził KGHM (o 2,1 proc.). Był to drugi dzień wzrostu kursu wydawcy "Wiedźmina" i czwarta spadkowa sesja producenta miedzi.

Na szerokim rynku mocno w górę poszedł Altus TFI - o 13 proc., a przez poprzednie dwie sesje akcje spółki zyskały ponad 30 proc.

O 2,8 proc., do 18,4 zł, wzrósł kurs PCM. PKO Leasing wydłużyło w poniedziałek termin przyjmowania zapisów w wezwaniu na akcje Prime Car Management do 25 lutego. Do 22 lutego, trwają także zapisy w wezwaniu na PCM ogłoszonym przez Hitachi Capital Polska. PKO Leasing oferuje 11,38 zł za akcję, a Hitachi 18,05 zł.

Dom Development wzrósł o 0,8 proc. Prezes spółki Jarosław Szanajca poinformował w wywiadzie dla PAP Biznes, że deweloper chce przeznaczyć cały zysk za 2018 r. na dywidendę. Dodał, że grupa może przekazać w 2019 r. zbliżoną liczbę mieszkań co w ubiegłym roku.

>>> Polecamy: Frankowicze osłabią polską walutę? Przewalutowanie kredytów zaszkodzi złotemu