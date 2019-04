Kto wygra wybory do PE – prognozy i sondaże

Jak wynika z kwietniowego sondażu Kantar, 36 proc. Polaków deklarujących gotowość wzięcia udziału w wyborach do PE poparłoby PiS z Solidarną Polską i Porozumieniem; 27 proc. głosowałoby na Koalicję Europejską, a na Wiosnę Roberta Biedronia 7 proc.

Progu wyborczego nie przekroczył Kukiz'15 (4 proc. poparcia), Lewica Razem (4 proc.) i Konfederacja (2 proc.); Polska Fair Play uzyskałaby mniej niż 1 proc. głosów. 20 proc. badanych przez Kantar nie potrafiło zdecydować, na kogo oddałoby głos.

Przy takich wynikach symulacja rozkładu mandatów w wyborach do PE wyglądałaby następująco: PiS uzyskałoby 27 mandatów, Koalicja Europejska - 20, a Wiosna - 5.

W porównaniu z badaniem z marca, PiS stracił 5 pkt. proc., Koalicja Europejska zyskała 4 pkt. proc., a Wiosna zanotowała wynik lepszy o 1 pkt. proc. Notowania Kukiz'15 spadły o 2 pkt. proc., Lewica Razem zyskała 1 pkt. proc., a Konfederacja otrzymała takie samo poparcie.

W kwietniu ponad połowa Polaków (58 proc.) zapowiedziała zamiar wzięcia udziału w wyborach do PE, przy czym 21 proc. jest zdecydowana w tej kwestii, a 37 proc. raczej oddałoby swój głos. 29 proc. zadeklarowała przeciwne stanowisko – 14 proc. twierdzi, że raczej by nie zagłosowało, a 15 proc. zdecydowanie nie zagłosowałoby. 13 proc. Polaków jeszcze nie wie, czy odda swój głos w tych wyborach.

Wcześniej sondaże preferencji politycznych przed eurowyborami publikował Parlament Europejski. Zgodnie z wynikami tej ankiety, Koalicja Europejska może liczyć w naszym kraju na 37,5 proc. poparcia, PiS na 36,3 proc. głosów, Wiosna na 10,6 proc., a Kukiz’15 na 7,3 proc. Wyniki badań opinii publicznej dla wszystkich krajów członkowskich zostały zebrane pod koniec lutego.

Kiedy wybory do Parlamentu Europejskiego?

W Polsce głosowanie w wyborach do PE odbędzie się w niedzielę 26 maja. Polacy będą głosować od godz. 7 do godz. 21. W całej UE, w zależności od państwa, wybory będą zorganizowane w dniach 23-26 maja.

Kalendarz wyborczy – najważniejsze terminy

Jak wynika z kalendarza wyborczego, termin zawiadamiania Państwowej Komisji Wyborczej o utworzeniu komitetu wyborczego upływa 6 kwietnia, a termin zgłaszania list wyborczych - 16 kwietnia o północy. Okręgowe i rejonowe komisje wyborcze mają zostać powołane do 8 kwietnia, a obwodowe – do 5 maja.

Od 11 do 24 maja publiczni nadawcy radiowi i telewizyjni będą rozpowszechniać nieodpłatnie audycje wyborcze przygotowane przez poszczególne komitety.

Wyborcy, którzy chcą dopisać się do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania, mają czas na złożenie stosownego wniosku do 21 maja.

Ci, którzy przebywają za granicą, do 23 maja będą mogli zgłaszać wniosek o wpisanie do spisu wyborców w obwodach głosowania utworzonych za granicą.

Kampania wyborcza potrwa do północy 24 maja.

Kto startuje w wyborach do PE? Lista komitetów

We wszystkich 13 okręgach listy zarejestrowały dotychczas komitety: KKW Koalicja Europejska PO PSL SLD .N Zieloni; KW Prawo i Sprawiedliwość; KWW Kukiz'15,

Zgodnie z opublikowanymi dotychczas informacjami listy w 12 okręgach zarejestrowały: KWW Konfederacja Korwin Braun Liroy Narodowcy (bez okręgu warszawskiego); KKW Lewica Razem - Partia Razem, Unia Pracy, Ruch Sprawiedliwości Społecznej (bez Podkarpacia); KW Wiosna Roberta Biedronia (bez województwa lubelskiego). Przedstawiciele tych komitetów zapowiadali wystawienie kandydatów we wszystkich okręgach wyborczych, można zatem się spodziewać, że okręgowe komisje wyborcze nie zakończyły jeszcze procesu rejestracji list tych komitetów.

Listy wyborcze zarejestrowały także komitety: KWW Polska Fair Play Bezpartyjni Gwiazdowski w trzech okręgach (na Mazowszu, na Śląsku i w okręgu obejmującym województwa małopolskie i świętokrzyskie); KW Ruch Prawdziwa Europa - Europa Christi w jednym okręgu (obejmującym województwa małopolskie i świętokrzyskie); KKW Polexit-Koalicja w jednym okręgu (obejmującym województwa małopolskie i świętokrzyskie).

26 kwietnia odbędzie się losowanie numerów list wyborczych.

W poprzednich wyborach Polacy wybierali 51 przedstawicieli do europarlamentu, w tegorocznych wyborach będą wybierać 52.

Kto może głosować?

Prawo wybierania w wyborach do PE ma każdy obywatel Polski, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat oraz obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat, oraz stale zamieszkuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

>>> Czytaj więcej: Wybory do Parlamentu Europejskiego - zasady głosowania. Co trzeba wiedzieć?

Kto nie może głosować?

Czynne prawo wyborcze nie przysługuje osobie, która jest: pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu, pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu, ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu.

Jak głosować?

Wybory do Parlamentu Europejskiego opierają się na zasadzie proporcjonalnej z zastosowaniem systemu list. Wyborca głosuje tylko na jedną listę okręgową, stawiając na karcie do głosowania znak „x” w kratce z lewej strony obok nazwiska jednego z kandydatów z tej listy, przez co wskazuje jego pierwszeństwo do uzyskania mandatu.

Głosować może tylko wyborca wpisany do spisu wyborców lub dopisany doń zgodnie ze stosownymi przepisami.

Jak długo trwa kadencja Parlamentu Europejskiego?

Kadencja PE trwa 5 lat. W Polsce wybory do europarlamentu po raz pierwszy odbyły się w 2004 roku, tuż przed oficjalnym wejściem Polski do Unii Europejskiej. Podczas pierwszych wyborów zwyciężyła Platforma Obywatelska, zdobywając 15 mandatów. Za nią uplasowały się Liga Polskich Rodzin (10 mandatów) i PiS ( 7 mandatów). W tym roku wybory do PE w Polsce będą organizowane pod raz czwarty,

Jaką rolę pełni PE w Unii?

Parlament Europejski ma reprezentować obywateli Unii Europejskiej. To on decyduje o większości unijnego prawa. Tworzy je na równi z Radą Unii Europejskiej i Komisją Europejską. Europarlament ma uprawnienie do przyjmowania aktów prawnych i wprowadzania do nich zmian, może blokować umowy unijne i wpływać na podział pieniędzy z budżetu Unii Europejskiej. Czytaj więcej TUTAJ.

Parlament Europejski jest jedyną instytucją Unii Europejskiej, której członkowie są wyłaniani w bezpośrednich wyborach przez obywateli państw członkowskich UE. Udział w głosowaniu na europosłów stanowi więc jedną z nielicznych opcji wywierania wpływu na decyzje dotyczące całej Wspólnoty.

W skład Parlamentu Europejskiego wchodzi 751 posłów: 750 przedstawicieli z krajów UE oraz przewodniczący PE. Siedziba PE mieści się w Strasburgu. Przewodniczący Parlamentu Europejskiego jest wybierany na odnawialną 2,5-letnią kadencję. Od 2017 roku przewodniczącym PE jest Antonio Tajani.

Ile zarabiają europosłowie?

Deputowani do Parlamentu Europejskiego nie reprezentują swój kraj, są oni przedstawicielami wszystkich społeczeństw Unii Europejskiej. A więc posłowie z Polski będą działać na rzecz całej Wspólnoty, uczestnicząc w podejmowaniu decyzji nieodnoszących się do kraju, z którego pochodzą.

Wynagrodzenie europosła stanowi 38,5 proc. podstawowego wynagrodzenia sędziego Trybunału Sprawiedliwości, a więc posłowie nie mogą decydować o własnym wynagrodzeniu. Według danych z lipca 2018 roku, miesięczna pensja deputowanego wynosi 8 757,70 euro. Po potrąceniu unijnego podatku i składki ubezpieczeniowej, wynagrodzenie wynosi 6 824,85 euro.

Wysokość diety europosła

Posłom w PE przysługuje ryczałtowa dzienna dieta w wysokości 313 euro. Koszty na dietę przysługują, jeżeli poseł uczestniczy w posiedzeniu Parlamentu Europejskiego, komisji Parlamentu Europejskiego czy frakcji partyjnej, co łącznie stanowi 16 dni miesięcznie.

Europosłom przysługuje też dofinansowanie na działanie biur krajowych oraz środki na pokrycie kosztów podróży.

>>> Czytaj też: Wybory do Parlamentu Europejskiego. W jaki sposób głosy przeliczane są na mandaty?