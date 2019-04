PGNiG: Odnawianie koncesji węglowodorowych powinno przypominać proces dot. węgla



Warszawa, 15.04.2019 (ISBnews) - W zakresie wydobycia krajowego priorytetem dla Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) jest rozstrzygnięcie złożonych już 24 wniosków koncesyjnych, w tym tego dotyczącego złoża Przemyśl, poinformował prezes Piotr Woźniak. Spółka postuluje odnawianie koncesji na wydobywanie ropy i gazu ziemnego na takich samych zasadach jak w przypadku węgla kamiennego.

Łącznie PGNiG ma 202 koncesje wydobywcze, 47 poszukiwawczych i poszukiwawczo-rozpoznawczych.

"Obecnie priorytetem jest dla nas pozytywne rozstrzygnięcie już złożonych 24 wniosków koncesyjnych, w tym najpilniejszego, dotyczącego złoża Przemyśl, gdzie działamy od ponad 60 lat" - powiedział Woźniak w wywiadzie dla "Naszego Dziennika".

Przedstawione w ubiegłym roku badania pozwoliły szacować zasobność złoża Przemyśl na o 20 mld m3 więcej, niż dotychczas sądzono, co zapewni dostęp do gazu na kolejne dekady, przypomniał.

"Uważamy, że korzystne dla rynku byłoby odnawianie koncesji na wydobywanie ropy i gazu ziemnego na takich samych zasadach jak w przypadku węgla kamiennego, gdzie stosuje się uproszczoną procedurę biurokratyczną" - wskazał prezes.

Jego zdaniem, przedłużanie się procesu koncesyjnego to efekt niekorzystnej zmiany w interpretacji prawa.

"Zmiana podejścia do interpretacji prawa powinna sprzyjać przedsiębiorcy, który dba o utrzymanie krajowego wydobycia i regularnie dostarcza nowoczesną i pogłębioną dokumentację geologiczną" - podsumował Woźniak.

Prezes PGNiG przypomniał też, że w ubiegłym roku wydobycie krajowe spółki wyniosło 3,8 mld m3, a jednocześnie udokumentowano 5,4 mld m3 nowych złóż.

"Polska nie jest bogata w węglowodory i szanse na odkrycie nowych, dużych złóż ropy i gazu są niewielkie. Jednak Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo ma kompetencje, doświadczenie i wiedzę, by zagwarantować krajowe wydobycie na poziomie ok. 4 mld m3 rocznie" - powiedział.

Wcześniej w kwietniu, podczas Ogólnopolskiego Szczytu Energetycznego w Gdańsku, prezes mówił, że PGNiG czeka w tej chwili na rozpatrzenie wniosków na 26 koncesji, w przypadku których przekroczone są już terminy wynikające z kodeksu postępowania administracyjnego. W rekordowym przypadku jest to 940 dni.

PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych, a także zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i za granicą oraz świadczeniem usług geologicznych, geofizycznych i poszukiwawczych w Polsce i za granicą.

(ISBnews)