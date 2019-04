Immofinanz zwiększa metraż planowanego Stop Shop Siedlce do ponad 14 tys. m2



Warszawa, 15.04.2019 (ISBnews) - Immofinanz zdecydował się powiększyć planowany park handlowy Stop Shop w Siedlcach o prawie 30% do 14,1 tys. m2, podała spółka.

"Ze względu na bardzo dynamiczne zapotrzebowanie zgłaszane ze strony najemców, zdecydowaliśmy wykorzystać pełen potencjał działki, przedstawiając im ofertę na lokale handlowe na łącznie ponad 14 tys. m2. Decyzja o zwiększeniu skali inwestycji skutkowała także nowym harmonogramem. W efekcie otwarcie parku handlowego założyliśmy na wionę 2020" - powiedziała country manager operations Poland w Immofinanz Magdalena Kowalewska, cytowana w komunikacie.

Generalny wykonawca, firma Mirbud, rozpocznie prace budowalne przy tej inwestycji w najbliższym czasie. Otwarcie parku handlowego w rozbudowanej wersji planowane jest na wiosnę 2020 roku. W skład nowego Stop Shop-u wchodzić będzie łącznie 24 sklepów, punktów

gastronomicznych oraz usługowych, podano także.

To aktualnie największy projekt deweloperski firmy w Polsce, a po jego wybudowaniu będzie też największym parkiem handlowym pod marką Stop Shop w portfelu Immofinanz na terenie kraju. Inwestor uzyskał już pozwolenie na budowę siedleckiego projektu.

Łączny zasięg Stop Shop Siedlce oszacowano na 17 tys. osób, co oznacza, że tylu klientów będzie mogło dotrzeć do nowego parku handlowego w przeciągu 30 minut jazdy samochodem, poinformowano.

Marka Stop Shop to aktualnie 80 parków handlowych rozlokowanych w ośmiu krajach, tj. Słowacji, Czechach, Austrii, na Węgrzech, w Serbii, Słowenii, Rumunii, Chorwacji oraz Polsce. Strategia firmy zakłada dalszą ekspansję portfela do ponad 100 lokalizacji w najbliższych

latach.

Grupa inwestycyjno-deweloperska Immofinanz AG jest spółką notowaną na głównym rynku warszawskiej giełdy od 2013 r. oraz na giełdzie w Wiedniu od 1996 roku.

