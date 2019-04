W poniedziałek GUS poinformował, że ceny towarów i usług konsumpcyjnych w marcu 2019 r. wzrosły rok do roku o 1,7 proc., a w porównaniu z poprzednim miesiącem o 0,3 proc.

Według Buchholtz, wzrost cen został zauważony przede wszystkim przez posiadaczy samochodów, do których paliwa podrożały na przestrzeni roku od 4,4 proc.(benzyna) do 13,2 proc.(olej napędowy).

"Wygląda na to, że po styczniowym minimum (0,7 proc. r/r) inflacja konwerguje do celu inflacyjnego" - pisze ekspertka. Zauważa, że w marcu po raz pierwszy od 5 miesięcy mieścimy się w dopuszczalnym paśmie odchyleń. "Innymi słowy, nie ma technicznych podstaw, by w najbliższym czasie oczekiwać zmian stóp procentowych" - wyjaśnia.

Ekspertka zauważa, że w horyzoncie rocznym dynamika cen usług była ponad dwukrotnie wyższa niż dynamika cen towarów. Przykładowo, usługi związane z prowadzeniem gospodarstwa domowego wzrosły o 4,8 proc. (w stosunku do marca 2019 r.), fryzjerskie i kosmetyczne o 4,6 proc., lekarskie o 4,3 proc., związane z rekreacją o 3,2 proc., a transportowe o 2,7 proc. "Wydaje się więc, że nawet wygasająca dynamika wynagrodzeń zdaje się odciskać piętno na cenach działalności pracochłonnej" - czytamy w komentarzu.

Buchholtz wskazuje, że na tle inflacji rzędu 1,7 proc., żywność odnotowała ponadprzeciętny wzrost cen w wysokości 2,6 proc. r/r, za co odpowiada drożejąca mąka i chleb (odpowiednio 9,2 proc. i 9,6 proc. r/r oraz 1 proc. i 0,3 proc. m/m). Znacząco też wzrosły ceny warzyw o (16,6% r/r. i 8,6 proc. m/m) oraz cukru (11,2 proc. r/r, 14,9 proc. m/m). "Na tym tle spadki cen mleka czy jaj w horyzoncie rocznym z perspektywy konsumenta mogą nie być odczuwalne" - zauważa. Dodaje, że spadkowi cen owoców w perspektywie roku (-11,7 proc.) towarzyszył znaczny wzrost w skali miesiąca (+8,3 proc.).

Ekspertka zwróciła uwagę, że nieznacznie w ciągu roku wzrosły koszty użytkowania domów i mieszkań oraz nośników energii (w sumie o 1 proc.). Wzrosty te - jak zauważa - były napędzane przez coraz wyższe czynsze (5,1 proc.), ceny wywozu śmieci (10,6 proc.) i gazu (5,2 proc.). "Natomiast ceny nośników energii elektrycznej spadły o 7 proc (bez zmian w porównaniu do lutego br.)".(PAP)

autor: Ewa Wesołowska