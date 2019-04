Paweł Orłowski został powołany na stanowisko prezesa Nextbike Polska



Warszawa, 16.04.2019 (ISBnews) - Rada nadzorcza Nextbike Polska powołała na stanowisko prezesa zarządu Pawła Orłowskiego, podała spółka. Dotychczasowy prezes Robert Lech został odwołany przez radę nadzorczą.

Paweł Orłowski to założyciel i kluczowy akcjonariusz Larq, czyli wiodącego akcjonariusza Nextbike Polska. Był m.in. odpowiedzialny za realizacje inwestycji Larq w Nextbike Polska w 2013 roku, a po inwestycji przez wiele lat wspierał spółkę operacyjnie, podano.

"Z Nextbike Polska związany jestem niemal od początku jej działalności, a z pewnością od momentu inwestycji Larq w ten biznes. Czynnie uczestniczyłem w budowie struktur spółki na naszym rynku, promowaniu idei i zalet bikesharingu wśród włodarzy miast, użytkowników i partnerów biznesowych oraz uruchomieniu najważniejszych systemów rowerowych w portfolio spółki. Obecnie Nextbike Polska jest liderem rynkowym, który w tym roku zarządzać będzie flotą ok. 24 tys. rowerów" - powiedział Orłowski, cytowany w komunikacie.

"Sukces biznesowy Nextbike Polska nie przekładał się jednak ostatnio na wyniki operacyjne tej spółki. Miniony rok nie był dla akcjonariuszy satysfakcjonujący pod kątem osiągniętych wyników finansowych. Dlatego też podjąłem się wyzwania przejęcia zarządzania spółką w celu uporządkowania bieżącej sytuacji i przygotowania organizacji do realizacji zadań biznesowych w taki sposób, aby sukces Nextbike Polska znajdował odzwierciedlenie nie tylko w stale rosnącej liczbie wypożyczeń czy użytkowników naszych systemów, ale przede wszystkim w wynikach finansowych spółki" - dodał prezes.

Poza wyżej wymienionymi doświadczeniami Paweł Orłowski zainicjował również inwestycje Larq w spółki Brand24 oraz YouLead, uczestniczył w transakcji nabycia przez Larq, a potem sprzedaży spółki Ad-Vice, a także współtworzył kluczowe produkty mediowe Synergic w Polsce. Ponadto historycznie aktywnie uczestniczył w przygotowaniu i realizacji procesów IPO kilku spółek publicznych. Paweł Orłowski jest członkiem rady nadzorczej Triggo oraz mentorem kilkunastu startupów, podano również.

Nextbike Polska jest numerem jeden na polskim rynku miejskich systemów rowerowych pod względem liczby rowerów (80% udziału w rynku). Spółka jest operatorem systemów rowerów miejskich w kilkudziesięciu miastach i miejscowościach w Polsce, m.in. w Warszawie, Wrocławiu, Poznaniu i Łodzi. Spółka jest notowana na rynku NewConnect od sierpnia 2017 r.

(ISBnews)