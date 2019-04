Wielton: 2019 rok nie będzie sprzyjał zdecydowanej poprawie rentowności



Warszawa, 17.04.2019 (ISBnews) - Wielton spodziewa się trudnego roku 2019 r., zarówno pod względem wielkości rynku, jak i możliwości odbudowy rentowności EBITDA, poinformował prezes Mariusz Golec.

"Wyzwania na 2019 rok to przede wszystkim rynek. Będzie na pewno trudny, jeśli chodzi o jego przewidywalność. Pierwszy kwartał pokazuje, że rynek stabilnie rośnie, ale my spodziewamy się pewnego 'przysiadu' już w tym roku i wypłaszczenia na rynku europejskim i także polskim, ale bliskiego raczej zera, niż dużego spadku" - powiedział Golec podczas konferencji prasowej.

Wyjaśnił, że spółka widzi objawy "zadyszki" na rynku w wielkości zamówień na II-III kw. Dodał, że spółka preferowałaby szybsze nadejście spowolnienia, bo wtedy byłoby płytsze.

Możliwości skompensowania ubytków na rynku Wielton widzi - zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami - m.in. w produkcji podwozi na rzecz spółki zależnej Lawrence David, która dotychczas kupowała je u konkurencji. Zapowiedział, że w tym roku będzie to ok. 500 szt., a w przyszłym ponad 3,3 tys.

"Ten rok nie będzie przyjazny, jeśli chodzi o zdecydowaną poprawę rentowności" - kontynuował prezes.

W 2018 r. rentowność EBITDA grupy spadła o 1 pkt proc. do 6,3%.

"Na to [rentowność] musimy w kolejnych latach położyć nacisk. Wchłaniając spółki działające na niższych poziomach rentowności chwilowo grupie 'obrywa się'. Poziom rentowności musi spaść, by potem był odrobiony" - podkreślił Golec.

Wiceprezes Tomasz Śniatała wyjaśnił, że spadek rentowności w ub.r. ma związek z przejęciem i konsolidacją Lawrence David, która miała 3,2% rentowności EBITDA w konsolidowanym IV kw. Poinformował także, że rentowność EBITDA brytyjskiej spółki wyniosła za cały ub.r. ok. 4-4,5%.

Zarząd przypomniał, że cele Wieltona na 2020 r. obejmują 2,4 mld zł przychodów ze sprzedaży, 25 tys. szt. sprzedaży wolumenowo i 8% marży EBITDA.

"Pierwsze dwa cele są zupełnie niezagrożone. Przychody i wolumeny [osiągniemy] na pewno. To, nad czym musimy wykonać dużą pracę to poziom rentowności, żeby nie tylko Wielton ciągnął, ale i pozostałe spółki" - powiedział Golec.

"W tym celu chcemy się mocno mierzyć z doskonałością operacyjną i wykorzystać inwestycje z 2018 r." - podsumował.

Zarząd poinformował także, że na ten rok przewiduje 65-70 mln zł nakładów inwestycyjnych.

Wielton to największy producent i sprzedawca naczep i przyczep w Polsce, a w Europie jeden z wiodących graczy tego sektora. Spółka zadebiutowała na GPW w 2007 r. W 2018 r. miał 2,07 mld zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)