Warszawa, 17.04.2019 (ISBnews) - KGHM Polska Miedź wraz ze spółką zależną Energetyka otworzyły nową instalację oczyszczania spalin w Elektrociepłowni przy Zakładach Górniczych Lubin, podała spółka. Podstawowym celem instalacji jest obniżenie emisji zanieczyszczeń w spalinach i zagwarantowanie ich poziomu do wymaganego przez przepisy unijne.



"Elastyczność, e-przemysł, efektywność i ekologia. To nasze priorytety strategiczne. Dzisiejsze otwarcie instalacji oczyszczania spalin to konkretny przykład realizacji strategii. Pokazujemy, że ekologia to nie tylko piękne idee, ale inwestycja, która przekłada się na efektywność" - powiedział prezes Marcin Chludziński, cytowany w komunikacie.



Spółka przypomniała, że realizacja inwestycji wiąże się z zapisami nowej strategii na lata 2019-2023.



"Ze względu na bezpieczeństwo energetyczne KGHM warunkuje dalszą produkcję, co jest niezbędne dla funkcjonowania ZG Lubin i Zakładu Wzbogacania Rud, zwłaszcza w zakresie dostaw ciepła. Gwarantuje także redukcję emisji zanieczyszczeń do poziomu wymaganego przez unijne przepisy" - czytamy także.



Ogromna waga tej ekologicznej inwestycji polega głównie na obniżeniu szkodliwego wpływu na środowisko naturalne, przy jednoczesnym uwzględnieniu wykorzystania polskiego zasobu energetycznego, jakim jest węgiel kamienny, podano także.



"Ta inwestycja pozwoli nam dotrzymać wszystkich standardów emisyjnych tym samym przyczyniając się do ochrony środowiska naturalnego. Już teraz czystszym powietrzem będą mogli cieszyć się mieszkańcy Lubina, a wkrótce także pozostałych miast w Zagłębiu Miedziowym. Podobną instalację realizujemy w Elektrociepłowni w Polkowicach" - powiedział prezes spółki Energetyka Wojciech Swakoń, cytowany w materiale.



Dalszy rozwój spółki Energetyka ma istotne znaczenie w świetle nowej strategii Polskiej Miedzi na lata 2019-2023, która zakłada m.in. zaspokojenie 50% zapotrzebowania KGHM Polska Miedź na energię elektryczną ze źródeł własnych i odnawialnych źródeł energii do końca 2030 roku.



"Spółka Energetyka odgrywać będzie ważną rolę w zakresie zapewnienia energii, zarówno z już pracujących własnych źródeł, jak również nowych projektów, np. budowa instalacji fotowoltaicznych, czy rozwój usług serwisowych w zakresie obsługi bloków gazowo-parowych i powierzchniowych stacji klimatyzacyjnych. Spółka jest kluczowa także w zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego całej grupy kapitałowej KGHM Polska Miedź. Jest obecna niemal na każdym z elementów łańcucha głównego ciągu technologicznego, od wydobycia rudy - po przetwórstwo miedzi" - podsumowano w materiale.



KGHM Polska Miedź posiada szerokie portfolio projektów eksploracyjnych, rozwojowych i produkcyjnych w Polsce, Niemczech, Kanadzie, Chile i USA. Jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1997 r.



