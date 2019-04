LC Corp podpisał przedwstępne umowy sprzedaży dwóch kompleksów biurowych - katowickiego Silesia Star oraz wrocławskiego Retro Office House, podała spółka. Wartość umów zawartych ze spółkami Ingadi i Artigo, należącymi do międzynarodowego podmiotu inwestującego w nieruchomości komercyjne, to ponad 113 mln euro. To pierwsza tego typu transakcja w historii LC Corp, która zwiastuje zmianę strategii dotyczącej obiektów biurowych. Podpisanie umów przyrzeczonych zaplanowano do 15 sierpnia 2019 roku.



Silesia Star to kompleks biurowy klasy A, składający się z dwóch budynków o łącznej powierzchni 27 tys. m2. Obiekty połączone wspólnym ogólnodostępnym pasażem wyróżniają się nowoczesną i prostą architekturą. Kompleks zakończył proces komercjalizacji w 2016 roku. Umowa sprzedaży Silesia Star ze spółką Artigo opiewa na ponad 54,3 mln euro, podano w komunikacie.



Retro Office House to biurowiec usytuowany w centrum Wrocławia. Portfolio najemców obiektu tworzy 13 polskich i międzynarodowych firm rozlokowanych na 21 tys. m2. Obiekt został w pełni skomercjalizowany w 6 miesięcy po oddaniu do użytku. Kwota tej transakcji została ustalona ze spółką Ingadi na poziomie 58,8 mln euro, wskazano również.



"Sprzedaż biurowców Silesia Star i Retro Office House to pierwsza tego typu transakcja w historii naszej spółki. Proces negocjacji ze spółkami Ingadi i Artigo, rozpoczęty w lutym 2019, przebiegł wyjątkowo sprawnie" - powiedział członek zarządu LC Corp Tomasz Wróbel, cytowany w komunikacie.



W sprzedaży obu biurowców pośredniczyła firma doradcza Knight Frank oraz kancelaria Dentons.



"Cieszymy się, że możemy wspierać LC Corp w procesie sprzedaży nieruchomości. Transakcja zakupu budynków biurowych Retro Office House oraz Silesia Star potwierdza niesłabnące zainteresowanie inwestorów rynkami regionalnymi. W krótkim czasie udało nam się skutecznie przeprowadzić cały proces począwszy od podpisania listu intencyjnego, poprzez due diligence, aż do etapu umów przedwstępnych, co potwierdza, iż obie strony były w pełni skoncentrowane i zaangażowane w finalizację transakcji" - stwierdził dyrektor Działu Capital Markets w Knight Frank Marcin Purgal.



Oprócz Silesia Star i Retro Office House w portfolio nieruchomości biurowych LC Corp znajdują się zlokalizowane we Wrocławiu Sky Tower oraz Arkady Wrocławskie, a także warszawskie Wola Center i Wola Retro, której planowana data oddania do użytku to III kwartał 2019. W sumie spółka zarządza 158 955 m2 powierzchni biurowej. W 2018 roku LC Corp pochwaliło się najlepszym wynikiem w historii firmy - podpisano 32 umowy najmu na 32 900 m2 powierzchni biurowej, podano również.



"Podczas realizacji każdego z naszych obiektów komercyjnych stawiamy na innowacyjność, funkcjonalność i dobrą lokalizację. Dokładamy starań, aby biura w naszych kompleksach odpowiadały najwyższym standardom i indywidualnym wymaganiom potencjalnych najemców. Najlepszym dowodem naszego sukcesu jest to, że sprzedawane przez nas obiekty zostały w 100% skomercjalizowane w stosunkowo krótkim czasie" - podsumował dyrektor Działu Komercjalizacji LC Corp Piotr Pirogowicz.



LC Corp S.A. kontroluje grupę celowych spółek deweloperskich, realizujących inwestycje mieszkaniowe i komercyjne w największych miastach w kraju. Spółka jest notowana na GPW od 2007 r.