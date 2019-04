Sescom zakończy reorganizację spółek zagranicznych w II połowie 2019 r.



Warszawa, 18.04.2019 (ISBnews) - Sescom zdecydował o przeniesieniu działalności operacyjnej spółki zależnej Sescom Technischer Support GmbH z siedzibą w Wiedniu do Sescom GmbH z siedzibą w Berlinie, w której zostanie skoncentrowana działalność grupy na rynkach Europy Zachodniej, podała spółka. Zarząd przewiduje zakończenie działań związanych z reorganizacją prac zagranicznych spółek zależnych w II połowie 2019 r.

"Celem emitenta jest reorganizacja prac spółek zależnych oraz optymalizacja kosztów w grupie kapitałowej Sescom S.A. Działalność zagraniczna na rynkach Europy Zachodniej zostanie skoncentrowana w spółce umiejscowionej w Niemczech - Sescom GmbH" - czytamy w komunikacie.

Sescom Technischer Support miał 32 660 euro zysku netto i 499 160 euro przychodów w okresie od 1 października 2017 r. do 30 września 2018 r.

"Emitent posiada 100% udziałów w spółce Sescom Technischer Support GmbH i nadal będzie dokonywał pełnej konsolidacji jej wyników" - podano także.

Sescom działa od 2008 r. i świadczy kompleksowe usługi techniczne dla sieci handlowych i usługowych przez cały cykl życia ich placówek - od planowania inwestycji, projektowania i wykańczania obiektów, przez utrzymanie techniczne, optymalizację zużycia energii, po wdrożenia nowych technologii i analitykę wspierającą wzrost efektywności. Obecnie obsługuje ponad 34 000 placówek, a portfolio dotychczas obsługiwanych klientów obejmuje ok. 150 firm. Spółka przeniosła notowania na rynek główny GPW w marcu 2018 r.

(ISBnews)