Kosiniak-Kamysz podkreślił w rozmowie z PAP, że start PSL w wyborach do PE w ramach Koalicji Europejskiej otwiera jego ugrupowanie na nowe środowiska i nowe głosy, których PSL nie dostałby idąc pod własnym szyldem.

"Myślę na przykład o osobach, które mówiły do mnie: +zagłosowałbym na PSL, ale wy jesteście na granicy progu wyborczego, a ja nie chcę marnować głosu, chcę głosować na partię, która na pewno dostanie dobry wynik+. I teraz jest to dużo bardziej prawdopodobne. Wynik Koalicji Europejskiej na pewno będzie dobry. Czy wygrany, o to będziemy walczyć" - podkreślił Kosiniak-Kamysz.

Lider PSL zapewnił, iż nie boi się o wartości i tożsamość swojej partii. "Udało nam się te wartości i tożsamość zachować w momencie frontalnego ataku przez ostatnie 3,5 roku, kiedy chciano nas wyeliminować z życia politycznego i próbowano ukraść nam tożsamość. Nie dopuścimy do tego, by nasze wartości i tożsamość stracić - podkreślił Kosiniak-Kamysz.

"My tę burzę przetrwaliśmy, najtrudniejszy moment myślę za nami. Nie mam poczucia, że decyzja o współtworzeniu KE rozczarowuje jakieś duże gremium w PSL, wśród naszych członków czy sympatyków. Oczywiście nie wszyscy są z tej decyzji zadowoleni, ale teraz jest determinacja i ciężka praca. Podsumowanie będzie 26 maja" - zaznaczył polityk.

Dopytywany o działaczy PSL, którzy wyrażają niezadowolenie z tej decyzji m.in poseł Eugeniusz Kłopotek, który stwierdził, że w jesiennych wyborach parlamentarnych PSL powinno startować pod własnym szyldem, jeżeli chce przetrwać, Kosiniak-Kamysz odpowiedział, że PSL jest partią demokratyczną i w przeciwieństwem do innych formacji nikt nikogo nie każe za zajmowanie swojego stanowiska. "Toczyliśmy ciekawą debatę przed przystąpieniem do Koalicji Europejskiej. Podczas Rady Naczelnej 86 osób głosowało za przystąpieniem do KE, tylko 8 osób było przeciw. Więc jest to znacząca przewaga" - zaznaczył lider PSL.

Kosiniak-Kamysz podkreślił, iż poseł Eugeniusz Kłopotek także wyrażał swoją opinię w tej sprawie. "Ale dzisiaj wie, że startujemy w Koalicji Europejskiej i demokratycznie - a my szanujemy demokrację - została ta decyzja podjęta" - powiedział szef PSL.

Dodał, że żona Eugeniusza Kłopotka, Agnieszka Kłopotek startuje z list Koalicji Europejskiej. "Z czego się bardzo cieszę, bo Agnieszka Kłopotek jest świetną radną wojewódzką z niewątpliwą siłą przebicia. Nie ma chyba lepszego dowodu na zaangażowanie się w tę kampanię, niż wspieranie własnej żony”- podkreślił Kosiniak-Kamysz.

Dopytywany, czy wynik wyborów europejskich przesądzi o tym, że w wyborach parlamentarnych PSL również przyłączy się do Koalicji Europejskiej, Kosiniak-Kamysz odparł, że bierze pod uwagę każdą ewentualność. "Zawsze jesteśmy gotowi do samodzielnego startu, jesteśmy jedną z niewielu już partii politycznych, które są w stanie samodzielnie startować" - podkreślił lider PSL.

"Wynik majowych wyborów będzie miał znaczenie, ale to nie będzie jedyna przesłanka, która będzie decydować o tym jak pójdziemy w wyborach na jesieni" - dodał Kosiniak-Kamysz. (PAP)

autor: Edyta Roś