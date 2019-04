Akcja potrwa przez 3 dni - od świątecznego poniedziałku 22 kwietnia do środy 24 kwietnia. W tym roku będzie ona miała rekordowy zasięg - obejmie ponad 55 miast i miasteczek w 16 województwach, m.in. Warszawę, Kraków, Wrocław, Trójmiasto, Katowice, Poznań, Zieloną Górę, Łódź, Lublin i Rzeszów.

"Jeżeli zostaje nam jedzenie po świętach to nasi kierowcy przyjadą, odbiorą to jedzenie od nas i zawiozą do lokalnych jadłodajni dla osób ubogich i bezdomnych" - powiedziała PAP inicjatorka akcji Maria Skołożyńska.

Dodała, że podczas akcji można oddać każde świeże, dobrej jakości domowe jedzenie. "Mogą to być m.in. pierogi, ciasta, pieczywo, sałatki, mięsa czy ryby. Ważne, żeby jedzenie przekazywane przez darczyńców było zdatne do zjedzenia w ciągu 24 godzin od przekazania i zapakowane w jednorazowe opakowania lub takie, których możemy się pozbyć, jak np. słoiki" - wskazała Skołożyńska

Zaznaczyła, że jedzenie zasadniczo musi być zapakowane w jednorazowe opakowanie np. słoiki, czy pudełka, których możemy się pozbyć.

Akcja "Podziel się posiłkiem z bezdomnymi działa już od 5 lat i - jak przyznaje jej organizatorka - z roku na rok staje się coraz większa. "Tylko podczas ostatniej edycji udało nam się zebrać 10 tysięcy posiłków, a dzięki współpracy z lokalnymi jadłodajniami i schroniskami docieramy do tysięcy osób potrzebujących" - podkreśliła Skołożyńska.

Aby wziąć udział w akcji można samodzielnie przekazać jedzenie do lokalnych jadłodajni. Adresy wszystkich instytucji znajdują się na www.podzielmysię.pl Jeżeli jednak nie mamy transportu to możemy zgłosić się przez formularz na stronie akcji, a wolontariusz zadzwoni, umówi się na godzinę odbioru, przyjedzie po jedzenie i zawiezie do lokalnej instytucji, która pomaga osobom potrzebującym.

W akcji można wziąć także udział będąc wolontariuszem - kierowcą, który odbiera i zawozi jedzenie. Wystarczy kilka godzin wolnego w któryś z dni akcji, własny samochód i dostęp do telefonu lub komputera z internetem. Aby zostać kierowcą należy zgłosić się przez formularz na www.podzielmysie.pl.

