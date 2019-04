The Dust i T-Bull mają list intenc. ws. mobilnej gry na podst. cyklu J. Piekary



Warszawa, 23.04.2019 (ISBnews) - The Dust i T-Bull wspólnie przygotują grę mobilną na podstawie 'Cyklu Inkwizytorskiego' autorstwa polskiego pisarza fantasy Jacka Piekary, podano w komunikacie. Spółki podpisały list intencyjny, a szczegółowe warunki umowy mają zostać uzgodnione do końca roku.

"Zgodnie z podpisanym listem, strony mają współpracować przy projekcie, a za wydanie oraz promocję produkcji będzie odpowiadał T-Bull - jeden z największych producentów i wydawców gier mobilnych w Europie. Gra mobilna będzie drugą produkcją, która powstanie w ramach współpracy z Jackiem Piekarą. Podobnie jak zapowiedziana wcześniej gra przeznaczona na PC oraz konsole, będzie ona osadzona w świecie "Cyklu Inkwizytorskiego". Gra na platformy Android i iOS będzie dostępna w modelu free- to-play (F2P)" – czytamy w komunikacie.

"Stworzenie gry na podstawie twórczości Jacka Piekary to największy projekt w historii naszej spółki. Mamy duże ambicje i mocno wierzymy w sukces naszego przedsięwzięcia. Przez najbliższe lata będziemy skupiać naszą uwagę na tworzeniu gry wideo, dlatego zdecydowaliśmy się na partnerstwo w zakresie przygotowania i wydania wersji mobilnej. T-Bull potrafi tworzyć projekty uwielbiane przez miliony graczy, dlatego wierzymy, że wspólnie efektywnie wykorzystamy potencjał tego tytułu oraz samego rynku mobilnego" – powiedział prezes The Dust Jakub Wolff, cytowany w komunikacie.

W związku z podjęciem decyzji o przygotowaniu gry mobilnej, The Dust podpisał list intencyjny dotyczący współpracy przy projekcie ze spółką T-Bull, notowanym na GPW producentem oraz wydawcą gier mobilnych, będącym jednocześnie akcjonariuszem spółki (posiada 20% udziału w akcjonariacie spółki).

"Cieszymy się ze współpracy ze studiem The Dust. Wierzymy, że razem jesteśmy w stanie opracować strategię, która zaowocuje spójną myślą kreatywną. Możliwość zaangażowania się w adaptację cyklu Jacka Piekary to wielka szansa i wyzwanie. Wszyscy w T-Bull nie możemy doczekać się pracy razem z dziełem naszego uznanego autora fantasy" – powiedział współzałożyciel i prezes T-Bull Grzegorz Zwoliński, cytowany w komunikacie.

W marcu The Dust podpisał umowę z pisarzem Jackiem Piekarą dotyczącą wspólnej pracy nad grą na podstawie „Cyklu Inwestorskiego" autorstwa Piekary. Wrocławskie studio zakupiło prawa do wyprodukowania gry na konsole, PC oraz urządzenia mobilne.

"Informacja o podpisaniu umowy na przygotowanie gry na podstawie „Cyklu Inkwizytorskiego" spotkała się z bardzo pozytywnym odbiorem w branży growej oraz wśród fanów twórczości Jacka Piekary. Jesteśmy wdzięczni za te głosy, które potwierdzają słuszność naszej strategii oraz motywują do dalszego działania" – dodał Wolff.

The Dust specjalizuje się w produkcji gier na urządzenia mobilne w dwóch modelach: gry reklamowe na zlecenie (tzw. advergaming) oraz gry własne dystrybuowane w modelu F2P (free-to-play). Spółka jest notowana na rynku NewConnect od kwietnia 2018 r.

T-Bull to polskie przedsiębiorstwo zajmujące się produkcją i dystrybucją gier mobilnych. Specjalizuje się w tworzeniu gier mobilnych opartych na modelu płatności Free-to-Play (F2P). W sierpniu 2018 r. spółka zadebiutowała na głównym rynku GPW.

(ISBnews)