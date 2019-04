Spółka zaznaczyła, że uzyskała już wszystkie pięć decyzji lokalizacyjnych dla południowego odcinka gazociągu. Długość tej części to 158 km i przebiega ona przez województwa mazowieckie i podlaskie. Fragment ten połączy tłocznię gazu w Hołowczycach z miejscowością Ruda-Skroda.

"Zgodnie z przyjętym harmonogramem kolejnym etapem inwestycji będzie uzyskanie pozwolenia na budowę. Następnie w drugiej połowie 2019 r. planowane jest wszczęcie procedury przetargowej na wykonawcę robót budowlano–montażowych. Podpisanie umowy powinno nastąpić w pierwszym półroczu 2020 r." – powiedział cytowany w komunikacie wiceprezes Gaz-Systemu Artur Zawartko.

Celem całego projektu jest budowa nowego interkonektora, który połączy polski system przesyłu gazu z litewskim. GIPL ma się kończyć w tłoczni Jauniunai, 30 km na północny wschód od Wilna. Łączna długość polskiego odcinka wyniesie 343 km, a litewskiego - 165 km. Gaz będzie mógł być tłoczony w obydwu kierunkach; początkowa przepustowość w kierunku Litwy ma wynosić ok. 2,3 mld m sześc. rocznie.

W maju ubiegłego roku Gaz-System i jego litewski odpowiednik Amber Grid podpisali umowę o budowie gazociągu łączącego oba kraje. Projekt został uznany przez Komisję Europejską za jeden z kluczowych w zakresie infrastruktury i otrzymał status PCI (projektu o znaczeniu wspólnotowym), co umożliwia m.in. dofinansowanie z instrumentu CEF.

Strony polska i litewska zobowiązały się do oddania do użytkowania gazociągu do 31 grudnia 2021 r.

>>> Czytaj też: Jedna szósta polskiego PKB jest wytwarzana w szarej strefie gospodarki