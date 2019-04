Fortuna odprowadziła do budżetu ponad 208 mln zł podatku od gier w 2018 r.



Warszawa, 25.04.2019 (ISBnews) - Fortuna Online Zakłady Bukmacherskie odprowadziła w 2018 r. do budżetu ponad 208 mln zł podatku od gier, wobec 130,26 mln zł podatku od gier rok wcześniej, poinformował ISBnews prezes Fortuny w Polsce Konrad Komarczuk.

"W ubr. odprowadziliśmy do budżetu łącznie ponad 208 mln zł podatku, wobec 130,26 mln zł podatku rok wcześniej. Ta dynamika pokazuje nie tylko nasz wzrost, ale dynamikę całego rynku bukmacherskiego" - powiedział ISBnews Komarczuk.

Dodał, że szacuje że licencjonowany rynek bukmacherski odprowadził ponad 600 mln zł podatku.

"Oczekujemy, że wartość licencjonowanego rynku przekroczy 6 mld zł w tym roku. Kolejne ok. 4 mld zł stanowi niekontrolowany przez państwo rynek offshore. Obserwujemy, że ostatnio firmy zagraniczne działające bez licencji zaczynają się ponownie mocno uaktywniać" - dodał prezes Fortuny.

Fortuna Online Zakłady Bukmacherskie jest spółką zależną od Fortuna Entertainment Group, największego operatora zakładów wzajemnych w Europie Środkowej. Spółka Fortuna Entertainment Group jest notowana na GPW od 2010 r.

