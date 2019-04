Marciniak z PKO BP:Chcemy współpracować ze światowymi gigantami technologicznymi



Warszawa, 25.04.2019 (ISBnews) - PKO Bank Polski - w związku z wejściem PSD2 - chce mocniej zdywersyfikować obszary przychodów. Bank zamierza współpracować z największymi graczami technologicznymi na świecie, takimi jak Google, Microsoft, Amazon, Facebook, IBM czy Apple nazywanymi grupą firm GAFA lub GANDALF, a ostatnio G MAFIA, poinformował ISBnews wiceprezes Adam Marciniak. Bank planuje kolejne nowości w ofercie - w tym roku chce m.in. przeprowadzić pilotaż usługi "Talk to IKO" - bankowego asystenta głosowego.

"PKO Bank Polski zmienia się w kierunku firmy technologicznej z licencją bankową i naturalnym jest, że chcemy też współpracować z największymi firmami technologicznymi takimi jak Google, Microsoft, Amazon, Facebook, IBM czy Apple. Obserwujemy rynek i analizujemy dostępne kierunki dla rozszerzania bazy produktowej. Chcemy, aby klienci PKO Banku Polskiego zawsze mogli korzystać z produktów, które odpowiadają ich potrzebom. Nie będą wtedy musieli szukać alternatywnych rozwiązań poza bankiem" - powiedział Marciniak w rozmowie z ISBnews.

Dodał, że choć wiarygodność sektora bankowego w Polsce jest wysoka, to nie uchroni ona banków przed konkurencją ze strony dużych światowych graczy technologicznych.

"Firmy z grupy GAFA często postrzegane są jako zagrożenie dla banków. My zamiast z nimi walczyć, staramy się szukać przestrzeni do współpracy. Weszliśmy już np. w Apple Pay. Baza klientów korzystających z tej usługi jest duża, ale jej wzrost nie zagraża naszym pozostałym usługom. Szukamy kolejnych partnerstw oraz sami inicjujemy ważne projekty takie jak. np. Chmura krajowa" - podkreślił wiceprezes.

Marciniak poinformował, że bank pracuje nad kolejnymi nowościami w ofercie. Do końca roku PKO Bank Polski uruchomi m.in. pilotaż usługi "Talk to IKO", umożliwiającej zlecanie transakcji bankowych za pomocą głosu.

"Jeszcze w tym roku planujemy przetestować kilka technologicznych rozwiązań, które pozwolą usprawnić dotychczasowe procesy zachodzące w banku. Pierwszą nowością będzie pilotaż 'Talk to IKO', czyli bankowego asystenta głosowego. Planujemy rozszerzenie zakresu wykorzystania technologii blockchain - tym razem o przekazywanie dokumentów spersonalizowanych. W związku z dyrektywą PSD2, jesteśmy technologicznie gotowi na współtworzenie nowych modeli biznesowych, agregując dane ze wszystkich banków. W ramach oferty chmurowej przygotowujemy dedykowane produkty, które pomogą w cyfryzacji naszych klientów" - wyliczył.

Wiceprezes poinformował, że transformacja technologiczna w banku potrwa jeszcze kilka lat, a jej szczyt przypadnie na początek 2020 r.

"Aby transformacja była możliwa, musieliśmy dokonać dokładnej analizy wielu obszarów w banku, zmieniając dotychczasowy sposób postrzegania funkcjonowania naszego sektora. Podjęte działania już dziś przekładają się na zwiększenie produktywności w zespołach biznesu detalicznego, korporacyjnego czy MŚP. Jednym z przykładów transformacji jest nowy system CRM, który w całości odpowiada za analitykę. Dzięki zastosowanym algorytmom, klienci otrzymują ofertę, która najbardziej odpowiada ich potrzebom. Postępująca cyfryzacja pozwala nam na coraz większą klientocentryczność" - powiedział Marciniak.

PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Aktywa razem banku wyniosły 324,25 mld zł na koniec 2018 r. Akcje banku od listopada 2004 r. notowane są na GPW.

Agnieszka Morawiecka

(ISBnews)