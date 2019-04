Długi majowy weekend to czas wypoczynku i wyjazdów, ale nie dla wszystkich. Dla policjantów z drogówki to czas wzmożonej pracy związanej z kontrolami prędkości na drogach całego kraju. Gdzie można natknąć się na taką niespodziankę? Na to pytanie próbują odpowiedzieć eksperci z systemu Yanosik.