We wtorek po południu czołowi politycy PP i Ciudadanos deklarowali w wywiadach oraz w swoich publikacjach w internecie pełne poparcie dla działań wenezuelskiej opozycji, w tym jej szefa Juana Guaido.

Szef ludowców Pablo Casado wyraził zadowolenie z wtorkowego uwolnienia czołowego działacza wenezuelskiej opozycji Leopoldo Lopeza Mendozy. Na Twitterze lider PP zapewnił też o pełnym poparciu dla walczących z reżimem prezydenta Nicolasa Maduro.

"Wejście na drogę wolności i przemian w Wenezueli jest nieodwracalne. Naród Wenezueli chce budować swoją przyszłość w atmosferze wolności i może liczyć na pomoc międzynarodową. Moje pełne poparcie" - napisał na swoim koncie lider tego ugrupowania.

Politycy PP przypominają we wtorek, że w majowych wyborach do Parlamentu Europejskiego wystartuje ojciec uwolnionego działacza wenezuelskiej opozycji Leopoldo Lopez Gil.

W czwartek Lopez Gil potwierdził swój udział w wyborach do PE, zaznaczając, że w przypadku wejścia do PE będzie walczył na jego forum o prawa człowieka.

We wtorek walczącej z reżimem Nicolasa Maduro wenezuelskiej opozycji poparcia udzielił również lider partii Ciudadanos (Cs) Albert Rivera. Wyraził zadowolenie z uwolnienia Lopeza i zapewnił o swojej solidarności z Guaido.

"Ponownie solidaryzuję się z prezydentem Guaido i wszystkimi odważnymi osobami, które walczą o wolność w Wenezueli" - zapewnił Rivera.

We wtorek po południu rzeczniczka rządu Hiszpanii Isabel Celaa poinformowała, że reprezentowany przez nią gabinet opowiada się za uniknięciem rozlewu krwi w Wenezueli. Stwierdziła, że rozwiązanie kryzysu w tym kraju mogą przynieść jedynie wybory. Podkreśliła, że socjalistyczny rząd Pedro Sancheza nie wspiera przewrotu wojskowego w Wenezueli.

We wtorek Guaido - przewodniczący wenezuelskiego parlamentu, który pod koniec stycznia ogłosił, że tymczasowo przejmuje obowiązki głowy państwa - oświadczył, że rozpoczęła się "końcowa faza" jego planu odsunięcia od władzy Maduro. Wezwał też Wenezuelczyków i armię do poparcia go, aby zakończyć "uzurpację" władzy przez Maduro.

Hiszpania jest jednym z około 50 państw świata uznających Guaido za prawowitego prezydenta Wenezueli. Wśród nich są USA i większość krajów Unii Europejskiej.

