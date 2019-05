Babisz wystąpił z tej okazji w czerwonej czapce bejsbolowej z napisem „Silne Czechy”. Jak zaznaczył, inspirację ku temu znalazł w USA, gdzie hasło wyborcze obecnego prezydenta Donalda Trumpa brzmiało: "Uczyńmy Amerykę znów wielką". Bejsbolówki takie mają być rozdawane w trakcie kampanii wyborczej, podobnie jak czarne koszulki z wizerunkiem Babisza w czerwonej czapce.

Jak powiedziała liderka listy wyborczej ANO, europosłanka Dita Charanzova, tematami kampanii będą między innymi bezpieczeństwo, ochrona środowiska i susza oraz podwójne standardy jakości artykułów spożywczych.

"Nasz program mówi o Europie zdolnej do działania, o bezpieczeństwie i równych warunkach. Chcemy silnych Czech, ale także silnej Europy. Chcemy takiej Unii Europejskiej, która powróci do realizacji swych pierwotnych celów" - wskazała Charanzova. Celami tymi są według niej bezpieczeństwo oraz prosperujący gospodarczo kontynent. Ważne jest, by lepiej rozróżniano tematy, z którymi są w stanie uporać się państwa członkowskie, a tematami wymagającymi rozwiązania na płaszczyźnie europejskiej - podkreśliła.

"Musimy nie tylko chronić zewnętrzne granice UE, ale musimy także wspólnie zastanowić się, co zrobić z polityką repatriacyjną. Jak to jest możliwe, że niektórzy z ubiegających się bezpodstawnie o azyl w UE pozostają w Europie? Że nie udaje się nam odsyłać ich do kraju pochodzenia?" - pytała.

Wybory do PE odbędą się w Czechach w dniach 24 i 25 maja, ponownie zostanie w nich rozdzielone 21 mandatów. Wyniki kwietniowego sondażu Ośrodka Badania Opinii Publicznej (CVVM) wskazują, iż zdecydowanym faworytem jest ANO, mając szanse na 28 proc. głosów. Na kolejnych miejscach plasują się: centroprawicowa Obywatelska Partia Demokratyczna (ODS) z 12-procentowym poparciem i antysystemowe ugrupowania Piraci, które może liczyć na 10,5 proc. głosów. Zamiar wzięcia udziału w eurowyborach zadeklarowało CVVM tylko 27 proc. respondentów. (PAP)

Z Pragi Piotr Górecki (PAP)