Źródło: PAP

Antyrządowe protesty ruchu "żółtych kamizelek" zgromadziły w sobotę we Francji 18,9 tys. osób, z czego ok. 1,5 tys. w Paryżu - poinformowało francuskie MSW. To najsłabsza frekwencja w pięciomiesięcznej historii cotygodniowych demonstracji tego ruchu.